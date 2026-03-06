SWV5733B/00
Curta imagens em Ultra HD
Experimente a resolução Ultra HD 4K a 60 qps. O HDMI de alta velocidade é compatível com um sistema de áudio completo de 32 canais com taxa de amostragem de até 1.536 KHz. Cabo com três metros de comprimento.
HDMI 2.0
18 Gbps
4K 60 Hz
3 m
Experiência superior de visualização e gaming com um máximo de 60 fotogramas por segundo.
Suporta todos os formatos de vídeo 3D, permitindo aplicações jogos e de cinema em casa 3D.
Permite que um televisor ligado por HDMI com sintonizador incorporado envie dados áudio digitais para um sistema de áudio surround, eliminando a necessidade de um cabo áudio em separado.
Críticas