Descontinuado
SWV5653G/00
Cabo certificado HDMI Premium
O cabo certificado HDMI Premium oferece resolução Ultra HD 4K a 60 qps. O HDMI de alta velocidade é compatível com um sistema de áudio completo de 32 canais com taxa de amostragem de até 1536 KHz.
4K 60 Hz
18 Gbps
5 m
Experiência superior de visualização e gaming com um máximo de 60 fotogramas por segundo.
Qualidade do material usado - fio de cobre puro de 30 AWG para garantir a melhor ligação com perda mínima de dados.
Suporta todos os formatos de vídeo 3D, permitindo aplicações jogos e de cinema em casa 3D.
Críticas