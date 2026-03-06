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Descontinuado

Cabo HDMI

SWV5653G/00

Cabo certificado HDMI Premium

O cabo certificado HDMI Premium oferece resolução Ultra HD 4K a 60 qps. O HDMI de alta velocidade é compatível com um sistema de áudio completo de 32 canais com taxa de amostragem de até 1536 KHz.

Ver todos os benefícios

Ultra HD 4K 60 Hz com Ethernet

Cabo certificado HDMI Premium

  • 4K 60 Hz

  • 18 Gbps

  • 5 m

60 Hz (fotogramas por segundo)

Experiência superior de visualização e gaming com um máximo de 60 fotogramas por segundo.

Fio de cobre puro de 30 AWG para a melhor qualidade de imagem e som.

Qualidade do material usado - fio de cobre puro de 30 AWG para garantir a melhor ligação com perda mínima de dados.

Experiência 3D

Suporta todos os formatos de vídeo 3D, permitindo aplicações jogos e de cinema em casa 3D.

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