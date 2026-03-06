Descontinuado
SWV5630G/00
Curta imagens em Ultra HD
Experimente a resolução Ultra HD 4K a 60 qps. O HDMI de alta velocidade é compatível com um sistema de áudio completo de 32 canais com taxa de amostragem de até 1536 KHz.
4K 60 Hz
18 Gbps
3 m
Compatível com resoluções de vídeo de até 4K ou UHD 2160p. Isso permite que o visor seja comparado ao nível de cinema digital.
Experiência superior em visualização e jogos com imagens de no máximo 60 quadros por segundo.
Conectores folheados a ouro para uma conexão confiável.
Críticas