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Descontinuado

Cabo HDMI

SWV5630G/00

Curta imagens em Ultra HD

Experimente a resolução Ultra HD 4K a 60 qps. O HDMI de alta velocidade é compatível com um sistema de áudio completo de 32 canais com taxa de amostragem de até 1536 KHz.

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Ultra HD 4K 60 Hz com Ethernet

Curta imagens em Ultra HD

  • 4K 60 Hz

  • 18 Gbps

  • 3 m

UHD 2160p (4K)

Compatível com resoluções de vídeo de até 4K ou UHD 2160p. Isso permite que o visor seja comparado ao nível de cinema digital.

60 Hz de quadros por segundo

Experiência superior em visualização e jogos com imagens de no máximo 60 quadros por segundo.

Conectores folheados a ouro para uma conexão confiável.

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