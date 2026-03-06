Descontinuado
SWV5431/00
Experimente uma TV de alta definição superior
Experimente uma TV de alta definição com qualidade superior. Você pode conectar seu dispositivo móvel diretamente à tela da TV ou a um projetor/outro dispositivo móvel. Apresenta uma porta USB-C 3.1, que é compatível com o modo alternativo Display Port.
4K 60 Hz
Alta velocidade
1,5 m
Sente-se e desfrute de uma visualização superior com vídeo de 60 fotogramas por segundo. Proporciona-lhe uma experiência de visualização de TV mais fluída.
O revestimento em metal com acabamento entrançado protege o cabo ao aumentar a durabilidade.