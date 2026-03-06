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Cabo tipo C para HDMI

SWV5431/00

Experimente uma TV de alta definição superior

Experimente uma TV de alta definição com qualidade superior. Você pode conectar seu dispositivo móvel diretamente à tela da TV ou a um projetor/outro dispositivo móvel. Apresenta uma porta USB-C 3.1, que é compatível com o modo alternativo Display Port.

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Ultra HD 4K 60 Hz com Ethernet

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Imagem suave com vídeo a 30 fotogramas por segundo, sinal de vídeo de 60 Hz

Sente-se e desfrute de uma visualização superior com vídeo de 60 fotogramas por segundo. Proporciona-lhe uma experiência de visualização de TV mais fluída.

Revestimento em metal com cabo entrançado

O revestimento em metal com acabamento entrançado protege o cabo ao aumentar a durabilidade.

Especificações técnicas

Manuais e documentação

Folheto comercial localizado

  • PDF ficheiro, 224.1 kB
  • 24 August 2026

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