Descontinuado
SWV5201/59
Experimente uma TV de alta definição superior
Experimente uma TV de alta definição superior. O HDMI™ de alta velocidade fornece o melhor desempenho possível de áudio e vídeo digitais com resoluções de até 4x 1080p+
HDMI 2.0
1,5 m
Ethernet
Compatível com resoluções de vídeo de até 4K ou UHD 2160p. Isso permite que o visor seja comparado ao nível de cinema digital.
Esse material firme faz com que a conexão de componentes seja fácil e ergonomicamente confortável.
Transferência de dados com velocidade ultra-alta de 18 Gbps