Descontinuado
SWV5101/59
Experimente uma TV de alta definição superior
Experimente uma TV de alta definição superior. O HDMI™ de alta velocidade fornece o melhor desempenho possível de áudio e vídeo digitais com resoluções de até 4x 1080p+. Acondicionamento de alumínio anti-riscos, anti-desgaste, resistente à abrasão e cabo trançado de nylon
HDMI 2.0
1,5 m
Ângulo reto
Compatível com resoluções de vídeo de até 4K ou UHD 2160p. Isso permite que o visor seja comparado ao nível de cinema digital.
O revestimento metálico com acabamento trançado protege o cabo, aumentando a durabilidade.
Suporta todos os formatos de vídeo 3D, permitindo uma verdadeira experiência de filmes e jogos 3D.