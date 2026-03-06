Descontinuado
SWV5001/59
Experimente uma TV de alta definição superior
Experimente uma TV de alta definição superior. O HDMI™ de alta velocidade fornece o melhor desempenho possível de áudio e vídeo digitais com resoluções de até 4x 1080p+. Acondicionamento de alumínio anti-riscos, anti-desgaste, resistente à abrasão e cabo trançado de nylon
HDMI 2.0
1,5 m
Ethernet
Permite que uma TV com sintonizador embutido conectada via HDMI envie dados de áudio digital a um sistema de áudio surround, eliminando a necessidade de um cabo de áudio separado.
Compatível com resoluções de vídeo de até 4K ou UHD 2160p. Isso permite que o visor seja comparado ao nível de cinema digital.
Suporta todos os formatos de vídeo 3D, permitindo uma verdadeira experiência de filmes e jogos 3D.