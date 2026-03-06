Descontinuado
SWV3817/59
USB 3.0 extensível até 7 portas
USB 3.0 extensível até mini hub com 7 portas e cabo DC de 1 m
USB 3.0
7 portas de carregamento USB
switch individual
A unidade universal tem conexão USB para usar com seu dispositivo USB usando o cabo USB do dispositivo que você já possui (ou é possível comprá-lo separadamente).
Suporta a transmissão de 5 Gbps de supervelocidade USB 3.0, compatível com a velocidade de transferência USB 2.0 de 480 Mbps.
Suporta taxa de transferência USB 3.0 de alta velocidade de 5 Gbps.