Descontinuado
SWV3814/59
USB 3.0 extensível até 4 portas
USB 3.0 extensível até mini hub com 4 portas e cabo DC de 1 m
USB 3.0
4 portas de carregamento USB
switch individual
A unidade universal tem conexão USB para usar com seu dispositivo USB usando o cabo USB do dispositivo que você já possui (ou é possível comprá-lo separadamente).
Suporta taxa de transferência USB 3.0 de alta velocidade de 5 Gbps.
Chega de ficar esperando seu dispositivo carregar! A potência de saída do carregador garante que seu dispositivo seja totalmente carregado mais depressa em comparação com os carregadores padrão menos potentes.