Descontinuado
SWV3707/59
USB 3.0 extensível até 7 portas
USB 3.0 extensível até mini hub com 7 portas
USB 3.0
7 portas de carregamento USB
A unidade universal tem conexão USB para usar com seu dispositivo USB usando o cabo USB do dispositivo que você já possui (ou é possível comprá-lo separadamente).
Chega de ficar esperando seu dispositivo carregar! A potência de saída do carregador garante que seu dispositivo seja totalmente carregado mais depressa em comparação com os carregadores padrão menos potentes.
Suporta taxa de transferência USB 3.0 de alta velocidade de 5 Gbps.