ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Fotografia da embalagem
  • Imagem primária
  • Fotografia da embalagem
  • Imagem primária

Descontinuado

Hub USB

SWV3707/59

USB 3.0 extensível até 7 portas

USB 3.0 extensível até mini hub com 7 portas

Ver todos os benefícios

Com switch individual

USB 3.0 extensível até 7 portas

  • USB 3.0

  • 7 portas de carregamento USB

Funciona com dispositivos USB

A unidade universal tem conexão USB para usar com seu dispositivo USB usando o cabo USB do dispositivo que você já possui (ou é possível comprá-lo separadamente).

Carregamento rápido: fornece mais energia para um carregamento mais rápido

Chega de ficar esperando seu dispositivo carregar! A potência de saída do carregador garante que seu dispositivo seja totalmente carregado mais depressa em comparação com os carregadores padrão menos potentes.

Suporta a transferência de dados via USB 3.0

Suporta taxa de transferência USB 3.0 de alta velocidade de 5 Gbps.

Especificações técnicas

Entrar em contato com a Philips

Temos o prazer de ajudar

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber informações promocionais, com base em minhas preferências e meu comportamento, sobre os produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a assinatura facilmente a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.