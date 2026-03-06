SWR8106W/00
Estenda a conexão HDMI
Suporta resolução HDMI 4K. Modo de transferência Wi-Fi a 5 GHz com alcance de transferência de 200 metros.
HDMI
wireless
Vá de encontro às suas necessidades de ligação específicas com conectores A Macho/B Macho.
Uma protecção superior maximiza a transferência de dados protegendo-os contra o ruído provocado por frequências rádio externas.
Conectores A macho/B macho banhados a ouro proporcionam uma melhor condutividade através da diminuição da resistência dos contactos.
Críticas