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        Transferência de link de dados

        SWR8106W/00

        Estenda a conexão HDMI

        Suporta resolução HDMI 4K. Modo de transferência Wi-Fi a 5 GHz com alcance de transferência de 200 metros.

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        Estenda a conexão HDMI

        • HDMI

        • wireless

        Conectores A de 5 pinos mini B

        Vá de encontro às suas necessidades de ligação específicas com conectores A Macho/B Macho.

        Protecção superior maximiza a transferência de dados

        Uma protecção superior maximiza a transferência de dados protegendo-os contra o ruído provocado por frequências rádio externas.

        Conectores A macho/B macho banhados a ouro para melhor condutividade

        Conectores A macho/B macho banhados a ouro proporcionam uma melhor condutividade através da diminuição da resistência dos contactos.

        Especificações técnicas

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