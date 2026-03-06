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Descontinuado

Cabo de rede CAT 6

SWN2610B/59

Conexão com Ethernet

Garanta uma conexão confiável com Ethernet, redes locais (LAN) e outras redes com este cabo UTP Cat6 de 23 AWG. Uso externo com UV

Ver todos os benefícios

Transferência de dados em alta velocidade

Conexão com Ethernet

  • 305 m

  • Cinza

Protecção superior maximiza a transferência de dados

Uma protecção superior maximiza a transferência de dados protegendo-os contra o ruído provocado por frequências rádio externas.

Conectores resistentes à corrosão

Os conectores comprimidos banhados por electrólise em bronze com ouro de 24 quilates proporcionam uma ligação segura e extremamente resistente que optimiza a qualidade do sinal e fornece a melhor imagem e transferência de dados.

Revestimento flexível em PVC

O revestimento flexível em PVC oferece proteção para o núcleo delicado do cabo. Proporciona ainda maior durabilidade e facilidade de instalação.

Especificações técnicas

Manuais e documentação

Folheto comercial localizado

  • PDF ficheiro, 216.5 kB
  • 24 August 2026

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