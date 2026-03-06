Descontinuado
SWN2610B/59
Conexão com Ethernet
Garanta uma conexão confiável com Ethernet, redes locais (LAN) e outras redes com este cabo UTP Cat6 de 23 AWG. Uso externo com UV
305 m
Cinza
Uma protecção superior maximiza a transferência de dados protegendo-os contra o ruído provocado por frequências rádio externas.
Os conectores comprimidos banhados por electrólise em bronze com ouro de 24 quilates proporcionam uma ligação segura e extremamente resistente que optimiza a qualidade do sinal e fornece a melhor imagem e transferência de dados.
O revestimento flexível em PVC oferece proteção para o núcleo delicado do cabo. Proporciona ainda maior durabilidade e facilidade de instalação.