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Descontinuado

Cabo de áudio estéreo

SWA4231/59

Garanta uma conexão confiável

Use este cabo para obter uma conexão de áudio confiável entre os componentes. Acondicionamento de alumínio com placa de titânio e capa externa em PVC

Ver todos os benefícios

com este cabo de áudio estéreo

Garanta uma conexão confiável

  • 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M)

  • 1,2 m

  • Preto

Revestimento de PVC flexível

O revestimento de PVC flexível protege o delicado núcleo do cabo e oferece maior durabilidade e facilidade de instalação.

Material firme e formato que cabe na mão para uma utilização fácil

Esse material firme faz com que a conexão de componentes seja fácil e ergonomicamente confortável.

Carcaça metálica protetora para maior durabilidade

A carcaça metálica protege a conexão interna do cabo. Ela garante a confiabilidade e a durabilidade da conexão.

Especificações técnicas

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