Descontinuado
SWA4231/59
Garanta uma conexão confiável
Use este cabo para obter uma conexão de áudio confiável entre os componentes. Acondicionamento de alumínio com placa de titânio e capa externa em PVC
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M)
1,2 m
Preto
O revestimento de PVC flexível protege o delicado núcleo do cabo e oferece maior durabilidade e facilidade de instalação.
Esse material firme faz com que a conexão de componentes seja fácil e ergonomicamente confortável.
A carcaça metálica protege a conexão interna do cabo. Ela garante a confiabilidade e a durabilidade da conexão.