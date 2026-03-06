Descontinuado
SWA4222/59
Garanta uma conexão confiável
Use este cabo para obter uma conexão de áudio confiável entre os componentes. Acondicionamento de alumínio com placas de titânio e capa externa em PVC e conector de 90 graus em uma extremidade
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M)
2 m
Preto
Esse material firme faz com que a conexão de componentes seja fácil e ergonomicamente confortável.
O revestimento de PVC flexível protege o delicado núcleo do cabo e oferece maior durabilidade e facilidade de instalação.