Descontinuado
SWA4122/59
Garanta uma conexão confiável
Use este cabo para obter uma conexão de áudio confiável entre os componentes. Acondicionamento de alumínio com trançado de nylon
1 RCA – 1 RCA
2 m
Cabo trançado preto
Esse material firme faz com que a conexão de componentes seja fácil e ergonomicamente confortável.
Plugues moldados garantem conexões seguras entre os componentes e oferecem maior durabilidade.
O revestimento de PVC flexível protege o delicado núcleo do cabo e oferece maior durabilidade e facilidade de instalação.