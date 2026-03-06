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Descontinuado

Cabo de áudio

SWA4122/59

Garanta uma conexão confiável

Use este cabo para obter uma conexão de áudio confiável entre os componentes. Acondicionamento de alumínio com trançado de nylon

Ver todos os benefícios

com este cabo de áudio estéreo

Garanta uma conexão confiável

  • 1 RCA – 1 RCA

  • 2 m

  • Cabo trançado preto

Material firme e formato que cabe na mão para uma utilização fácil

Esse material firme faz com que a conexão de componentes seja fácil e ergonomicamente confortável.

Plugue moldado para conexões seguras

Plugues moldados garantem conexões seguras entre os componentes e oferecem maior durabilidade.

Revestimento de PVC flexível

O revestimento de PVC flexível protege o delicado núcleo do cabo e oferece maior durabilidade e facilidade de instalação.

Especificações técnicas

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