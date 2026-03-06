ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Foto única do produto
  • Fotografia da embalagem
  • Foto única do produto
  • Fotografia da embalagem

Descontinuado

Cabo estéreo para cópia

SWA2533W/10

Garanta uma conexão confiável

Use este cabo para obter uma conexão de áudio confiável entre os componentes.

Ver todos os benefícios

com este cabo estéreo para transferências

Garanta uma conexão confiável

  • 3,0 m

  • 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M)

  • Preto

Plugue moldado para conexões seguras

Plugues moldados garantem conexões seguras entre os componentes e oferecem maior durabilidade.

Revestimento de PVC flexível

O revestimento de PVC flexível protege o delicado núcleo do cabo e oferece maior durabilidade e facilidade de instalação.

Disp. de borracha p/diminuir esforço

Um dispositivo de borracha para diminuição de esforço permite uma junção segura, embora mantendo a flexibilidade, entre o cabo e o plugue.

Especificações técnicas

Manuais e documentação

Folheto comercial localizado

  • PDF ficheiro, 268.5 kB
  • 6 December 2023

Entrar em contato com a Philips

Temos o prazer de ajudar

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber informações promocionais, com base em minhas preferências e meu comportamento, sobre os produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a assinatura facilmente a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.