Descontinuado
SWA2533W/10
Garanta uma conexão confiável
Use este cabo para obter uma conexão de áudio confiável entre os componentes.
3,0 m
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M)
Preto
Plugues moldados garantem conexões seguras entre os componentes e oferecem maior durabilidade.
O revestimento de PVC flexível protege o delicado núcleo do cabo e oferece maior durabilidade e facilidade de instalação.
Um dispositivo de borracha para diminuição de esforço permite uma junção segura, embora mantendo a flexibilidade, entre o cabo e o plugue.