SPK7448B/97
Desempenho e conforto
Este mouse é o companheiro de viagem perfeito. Com conexão wireless via Bluetooth e a capacidade de alternar entre três dispositivos com um único clique, ele foi feito para rolar com praticidade e total fluidez.
Funcionalidade de vários dispositivos
Bluetooth 3.0/5.0
Design silencioso
Economia de energia inteligente
Mantenha o computador livre de fios. Para qualquer teclado/rato equipado com esta funcionalidade, pode ligar o acessório a qualquer PC através de uma rápida ligação sem fios de 2,4 Hz. O processo de configuração simples, juntamente com o design elegante do acessório, proporciona-lhe um espaço de trabalho com um aspeto limpo e sem fios.
Críticas