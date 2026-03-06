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        4000 seriesMouse wireless

        SPK7438L/97

        Desempenho e conforto

        Este mouse é o companheiro de viagem perfeito. Com conexão wireless via Bluetooth e a capacidade de alternar entre três dispositivos com um único clique, ele foi feito para rolar com praticidade e total fluidez.

        Ver todos os benefícios

        Desempenho e conforto

        • Funcionalidade de vários dispositivos

        • Bluetooth 3.0/5.0

        • Design silencioso

        • Economia de energia inteligente

        • Ultrafino

        Os botões duram milhões de cliques para maior durabilidade

        Os botões duram milhões de cliques para maior durabilidade

        Som dos cliques reduzido para uma experiência silenciosa e confortável

        Som dos cliques reduzido para uma experiência silenciosa e confortável

        Ligação sem fios de 2,4 G para um espaço de trabalho completamente sem fios

        Ligação sem fios de 2,4 G para um espaço de trabalho completamente sem fios

        Mantenha o computador livre de fios. Para qualquer teclado/rato equipado com esta funcionalidade, pode ligar o acessório a qualquer PC através de uma rápida ligação sem fios de 2,4 Hz. O processo de configuração simples, juntamente com o design elegante do acessório, proporciona-lhe um espaço de trabalho com um aspeto limpo e sem fios.

        Especificações técnicas

        Obter suporte para este produto

        Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

        Críticas

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