Ligação sem fios de 2,4 G para um espaço de trabalho completamente sem fios

Mantenha o computador livre de fios. Para qualquer teclado/rato equipado com esta funcionalidade, pode ligar o acessório a qualquer PC através de uma rápida ligação sem fios de 2,4 Hz. O processo de configuração simples, juntamente com o design elegante do acessório, proporciona-lhe um espaço de trabalho com um aspeto limpo e sem fios.