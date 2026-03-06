Descontinuado
SPA20/00
Excelente som
Somos excelentes para música, voz e trilha sonora! Basta conectar-nos ao seu notebook para que suas músicas e sons ganhem vida em uma excelente experiência sonora. A prática organização dos cabos significa que você também pode ter uma mesa organizada!
Alimentado por USB
Entrada de áudio
Esta caixa acústica para PC da Philips oferece uma boa qualidade de som com uma excelente experiência de graves do sistema de alto-falante.
Com o prático recurso Plug and Play, você pode conectar diretamente o cabo a qualquer porta USB do seu notebook e ele reconhecerá o produto como um dispositivo USB de armazenamento removível.
Conecte dispositivos portáteis ou computadores ao rádio da Philips e ouça todas as suas músicas preferidas. Basta fazer a conexão do dispositivo pela entrada de áudio (AUDIO-IN) de 3,5 mm do aparelho da Philips. Quanto a computadores, a conexão é estabelecida na saída do headset. Com ambos os aparelhos conectados, você pode curtir toda a sua coleção de músicas em um conjunto de caixas acústicas superiores. A Philips simplesmente oferece o que há de melhor em termos de som.
Críticas