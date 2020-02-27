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Descontinuado

Fones de ouvido esportivos com Bluetooth®

SHQ6500CL/00

1.9
| (15) Críticas
SUPERE SEUS LIMITES, sem fio
Os fones de ouvido esportivos wireless Actionfit RunFree da Philips proporcionam sensação de liberdade e energia para seus treinos. Com um encaixe seguro, design à prova d'água e graves potentes, eles mantêm seu corpo em movimento.
Ver todos os benefícios

Fones de ouvido esportivos wireless

SUPERE SEUS LIMITES, sem fio

  • O melhor para uso em áreas externas

  • Bluetooth®

  • À prova de água e suor

  • Intra auricular

A acústica aberta permite a entrada de som para melhor reconhecimento e segurança

A acústica aberta permite a entrada de som para melhor reconhecimento e segurança

Curta um som de qualidade que não bloqueia o mundo em sua volta. O design de acústica aberta permite a entrada de som, de modo que você possa ficar atento ao ambiente ao seu redor e permanecer mais seguro ao se exercitar ao ar livre.

Protetores de ouvido de borracha antideslizantes mantêm o fone de ouvido no lugar - sempre.

Protetores de ouvido de borracha antideslizantes mantêm o fone de ouvido no lugar - sempre.

As almofadas emborrachadas em forma de C mantêm os fones de ouvido Actionfit presos à sua orelha para que possa focar em seu treino e não se preocupar em prendê-los.

Conexão wireless Bluetooth para treino sem complicação

Conexão wireless Bluetooth para treino sem complicação

A tecnologia Bluetooth oferece música sem complicação e wireless.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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1.9

de 5

15

Críticas

5

27/02/2020

Brasil

Brasil

O meu já dura 2 anos!

Comprei um SHQ6500CL e ele pifou em um mes, algum mal contato. Mandei na assistência técnica da Philips e me enviaram um novo fone, mesmo modelo. Esse segundo fone está ainda funcional após mais de 2 anos de uso intenso, em esportes e caminhadas. Após dois anos, o único problema é que os fios ressecaram um pouco e começaram a romper a borracha de isolamento em pequenos cortes. Estou colocando fita isolante em volta do cabo para não deixar a parte interna exposta. Mas por um fone de 100 reais, durar mais de 2 anos funcionando, acredito que é uma boa marca.

Prós

Durável, prático, áudio balanceado, pareamento rápido com bluetooth

Contras

Se afastar 1,5m do celular, já começa a cortar o som

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHQ6500CL Fones de ouvido esportivos com Bluetooth®

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHQ6500CL Fones de ouvido esportivos com Bluetooth®

17/03/2020

Brasil

Brasil

Excelente áudio mas o bluetooth...

A qualidade de áudio é excelente mas com o celular no bolso o bluetooth falha. Poderiam aumentar a potência mesmo que reduzisse a duração da bateria. Como se trata de um fone sem fio, essa falha é crítica.

Prós

Qualidade de áudio

Contras

Alcance do bluetooth

Esta avaliação foi feita para SHQ6500CL Fones de ouvido esportivos com Bluetooth®

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10/05/2018

Brasil

Brasil

Volume muito baixo

O produto é bonito, confortável, porem o volume é muito ruim. Sofro para ouvir na academia

Esta avaliação foi feita para SHQ6500CL Fones de ouvido esportivos com Bluetooth®

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Avisos legais

  1. Os resultados reais podem variar