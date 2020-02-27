Descontinuado
SHQ6500CL/00
O melhor para uso em áreas externas
Bluetooth®
À prova de água e suor
Intra auricular
Curta um som de qualidade que não bloqueia o mundo em sua volta. O design de acústica aberta permite a entrada de som, de modo que você possa ficar atento ao ambiente ao seu redor e permanecer mais seguro ao se exercitar ao ar livre.
As almofadas emborrachadas em forma de C mantêm os fones de ouvido Actionfit presos à sua orelha para que possa focar em seu treino e não se preocupar em prendê-los.
A tecnologia Bluetooth oferece música sem complicação e wireless.
1.9
de 5
15
Críticas
27/02/2020
Brasil
O meu já dura 2 anos!
Comprei um SHQ6500CL e ele pifou em um mes, algum mal contato. Mandei na assistência técnica da Philips e me enviaram um novo fone, mesmo modelo. Esse segundo fone está ainda funcional após mais de 2 anos de uso intenso, em esportes e caminhadas. Após dois anos, o único problema é que os fios ressecaram um pouco e começaram a romper a borracha de isolamento em pequenos cortes. Estou colocando fita isolante em volta do cabo para não deixar a parte interna exposta. Mas por um fone de 100 reais, durar mais de 2 anos funcionando, acredito que é uma boa marca.
Prós
Durável, prático, áudio balanceado, pareamento rápido com bluetooth
Contras
Se afastar 1,5m do celular, já começa a cortar o som
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHQ6500CL Fones de ouvido esportivos com Bluetooth®
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHQ6500CL Fones de ouvido esportivos com Bluetooth®
Da hora
17/03/2020
Brasil
Excelente áudio mas o bluetooth...
A qualidade de áudio é excelente mas com o celular no bolso o bluetooth falha. Poderiam aumentar a potência mesmo que reduzisse a duração da bateria. Como se trata de um fone sem fio, essa falha é crítica.
Prós
Qualidade de áudio
Contras
Alcance do bluetooth
Esta avaliação foi feita para SHQ6500CL Fones de ouvido esportivos com Bluetooth®
Esta avaliação foi feita para SHQ6500CL Fones de ouvido esportivos com Bluetooth®
maufonseca
10/05/2018
Brasil
Volume muito baixo
O produto é bonito, confortável, porem o volume é muito ruim. Sofro para ouvir na academia
Esta avaliação foi feita para SHQ6500CL Fones de ouvido esportivos com Bluetooth®
Esta avaliação foi feita para SHQ6500CL Fones de ouvido esportivos com Bluetooth®
Os resultados reais podem variar