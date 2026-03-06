Drivers de neodímio 40mm para desempenho potente com graves profundos

Deixe-se levar pela música com altas batidas graças aos potentes drivers de neodímio de 40mm que intensificam graves dinâmicos e profundos. Seus fones de ouvido ActionFit são desenvolvidos para aumentar o desempenho de seus treinos, independentemente de sua exigência. Curta um som incrível enquanto treina, independentemente dos exercícios e aonde você for.