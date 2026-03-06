Descontinuado
SHQ5200/10
Em sintonia com os esportes
Resistentes e ergonômicos, os fones de ouvido ultraleves ActionFit SHQ5200 foram desenvolvidos para os exercícios mais exigentes. Os drivers de neodímio de 40mm garantem graves potentes, e as espumas auriculares removíveis com acústica aberta o mantêm confortável, seco e refrescado.
ActionFit
Auricular
Laranja e preto
Deixe-se levar pela música com altas batidas graças aos potentes drivers de neodímio de 40mm que intensificam graves dinâmicos e profundos. Seus fones de ouvido ActionFit são desenvolvidos para aumentar o desempenho de seus treinos, independentemente de sua exigência. Curta um som incrível enquanto treina, independentemente dos exercícios e aonde você for.
Seu fone de ouvido ActionFit apresenta uma alça com encaixe perfeito e design discreto com fones ergonômicos que foram testados várias vezes para caber em todos os ouvidos, independentemente da forma e do tamanho, de modo perfeito e confortável.
Vá em frente e deixe o suor pingar: seu fone de ouvido ActionFit SHQ5200 apresenta almofadas auriculares exclusivas que são cobertas por um tecido antiumidade que o mantém confortável, refrescado e seco durante todo o treino. Basta remover as almofadas para lavar após várias utilizações: elas ficarão novinhas em folha.
Críticas