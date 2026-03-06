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Descontinuado

Fones de ouvido esportivos com alça

SHQ5200/10

Em sintonia com os esportes

Resistentes e ergonômicos, os fones de ouvido ultraleves ActionFit SHQ5200 foram desenvolvidos para os exercícios mais exigentes. Os drivers de neodímio de 40mm garantem graves potentes, e as espumas auriculares removíveis com acústica aberta o mantêm confortável, seco e refrescado.

Ver todos os benefícios

Encaixe seguro antideslizante com apoio de silicone

Em sintonia com os esportes

  • ActionFit

  • Auricular

  • Laranja e preto

Drivers de neodímio 40mm para desempenho potente com graves profundos

Drivers de neodímio 40mm para desempenho potente com graves profundos

Deixe-se levar pela música com altas batidas graças aos potentes drivers de neodímio de 40mm que intensificam graves dinâmicos e profundos. Seus fones de ouvido ActionFit são desenvolvidos para aumentar o desempenho de seus treinos, independentemente de sua exigência. Curta um som incrível enquanto treina, independentemente dos exercícios e aonde você for.

A alça com encaixe perfeito se adapta ao contorno de qualquer orelha

A alça com encaixe perfeito se adapta ao contorno de qualquer orelha

Seu fone de ouvido ActionFit apresenta uma alça com encaixe perfeito e design discreto com fones ergonômicos que foram testados várias vezes para caber em todos os ouvidos, independentemente da forma e do tamanho, de modo perfeito e confortável.

Almofadas removíveis e laváveis para mantê-lo seco e refrescado

Almofadas removíveis e laváveis para mantê-lo seco e refrescado

Vá em frente e deixe o suor pingar: seu fone de ouvido ActionFit SHQ5200 apresenta almofadas auriculares exclusivas que são cobertas por um tecido antiumidade que o mantém confortável, refrescado e seco durante todo o treino. Basta remover as almofadas para lavar após várias utilizações: elas ficarão novinhas em folha.

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