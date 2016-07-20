Descontinuado
SHQ4305WS/00
Curta a liberdade sem limites
Os leves fones de ouvido Actionfit SHQ4305 são fabricados com borracha ultraleve, flexível e à prova de suor, garantindo um encaixe perfeito que dá vontade de tê-los por horas no ouvido após malhar. Os graves extremamente profundos o mantêm sempre motivado.
tipo concha/drivers de 8,6mm
Haste de apoio
Pesando apenas 11,4g, esses fones de ouvido esportivos são tão leves e confortáveis que você até esquece de que está usando eles. Perfeitos para mantê-lo concentrado nos difíceis últimos quilômetros.
Um clipe do cabo vem incluso com os fones de ouvido ActionFit, mantendo o cabo fora do caminho enquanto você se esforça ainda mais.
4.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Gilfran
20/07/2016
Brasil
Perfeito para o que se propõe
Este fone trouxe para mim a experiência que eu queria com um fone de ouvido para a prática de corrida de rua que é simplesmente esquecer que estou usando um fone. Ele é leve e logo que você começa já esquece que está de fone pois não tem atrito e o encaixe é perfeito para a cabeça e orelha. A imersão é tanta que a percepção que tive foi de correr com um som ambiente projetado diretamente no meu sistema auditivo. Ao mesmo tempo que ele dá essa sensação de som ele não te isola completamente do mundo o que é útil para corredor de rua urbano que muitas vezes corre no bordo da pista e precisa estar atento aos sinais sonoros.
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Esta avaliação foi feita para SHQ4305WS Fones de ouvido esportivos com microfone
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Marianeds
12/02/2016
Brasil
O microfone poderia ser um controle de volume/música
A coisa que mais sinto falta nesses fones esportivos são controles de volume/música. Quando estou correndo, não quero ficar tirando meu celular do bolso, não é muito prático e às vezes quero mudar a música ou o volume. Acho que botões seriam muito mais úteis que um microfone. O som é bom, pelo menos
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