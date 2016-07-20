ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Foto única do produto
  • Fotografia detalhada do produto
  • Fotografia detalhada do produto
  • Fotografia detalhada do produto
  • Fotografia do produto em uso
  • Foto única do produto
  • Fotografia detalhada do produto
  • Fotografia detalhada do produto
  • Fotografia detalhada do produto
  • Fotografia do produto em uso

Descontinuado

Fones de ouvido esportivos com microfone

SHQ4305WS/00

4

| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

Curta a liberdade sem limites

Os leves fones de ouvido Actionfit SHQ4305 são fabricados com borracha ultraleve, flexível e à prova de suor, garantindo um encaixe perfeito que dá vontade de tê-los por horas no ouvido após malhar. Os graves extremamente profundos o mantêm sempre motivado.

Ver todos os benefícios

Encaixe seguro e leve

Curta a liberdade sem limites

  • tipo concha/drivers de 8,6mm

  • Haste de apoio

O design ultraleve de 11,4g oferece excelente conforto*

O design ultraleve de 11,4g oferece excelente conforto*

Pesando apenas 11,4g, esses fones de ouvido esportivos são tão leves e confortáveis que você até esquece de que está usando eles. Perfeitos para mantê-lo concentrado nos difíceis últimos quilômetros.

Três opções de tamanho de fones para o encaixe ideal

Três opções de tamanho de fones para o encaixe ideal

Clipe do cabo incluso para um treino sem complicação

Clipe do cabo incluso para um treino sem complicação

Um clipe do cabo vem incluso com os fones de ouvido ActionFit, mantendo o cabo fora do caminho enquanto você se esforça ainda mais.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

4
2
1

20/07/2016

Brasil

Brasil

Perfeito para o que se propõe

Este fone trouxe para mim a experiência que eu queria com um fone de ouvido para a prática de corrida de rua que é simplesmente esquecer que estou usando um fone. Ele é leve e logo que você começa já esquece que está de fone pois não tem atrito e o encaixe é perfeito para a cabeça e orelha. A imersão é tanta que a percepção que tive foi de correr com um som ambiente projetado diretamente no meu sistema auditivo. Ao mesmo tempo que ele dá essa sensação de som ele não te isola completamente do mundo o que é útil para corredor de rua urbano que muitas vezes corre no bordo da pista e precisa estar atento aos sinais sonoros.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHQ4305WS Fones de ouvido esportivos com microfone

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHQ4305WS Fones de ouvido esportivos com microfone

12/02/2016

Brasil

Brasil

O microfone poderia ser um controle de volume/música

A coisa que mais sinto falta nesses fones esportivos são controles de volume/música. Quando estou correndo, não quero ficar tirando meu celular do bolso, não é muito prático e às vezes quero mudar a música ou o volume. Acho que botões seriam muito mais úteis que um microfone. O som é bom, pelo menos

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHQ4305WS Fones de ouvido esportivos com microfone

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHQ4305WS Fones de ouvido esportivos com microfone

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber informações promocionais, com base em minhas preferências e meu comportamento, sobre os produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a assinatura facilmente a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.