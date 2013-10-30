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Descontinuado

Fones esportivos c/ haste de apoio na nuc

SHQ4200/10

1.5

| (10) Críticas

Em sintonia com os esportes

Os levíssimos SHQ4200 foram desenvolvidos com borracha ultraleve, flexível e à prova de suor para garantir o encaixe perfeito: você nem vai querer tirá-los após sair da academia. Além disso, o som com graves extremamente profundos mantêm você motivado o tempo todo.

Ver todos os benefícios

Leves e flexíveis para um encaixe seguro

Em sintonia com os esportes

  • ActionFit

  • Laranja e cinza

Fones de ouvido de 8g para ajuste excelente e conforto por sua leveza

Fones de ouvido de 8g para ajuste excelente e conforto por sua leveza

Seus fones de ouvido ActionFit pesam apenas 8g, sendo ultraleves e confortáveis. Aliás, você nem os sentirá enquanto estiver se exercitando – apenas o incrível e potente som que mantêm você focado e motivado.

À prova de suor e chuva – ideal para qualquer tipo de exercício

À prova de suor e chuva – ideal para qualquer tipo de exercício

Os fones de ouvido ActionFit foram especialmente desenvolvidos para qualquer estilo de vida ativo. Sejam lá quais forem seus esportes ou exercícios preferidos, seus fones de ouvido suportam o calor, a umidade e o suor! Criados com materiais impermeáveis de alta qualidade, eles são confortáveis e à prova de suor e chuva.

Cabo reforçado Kevlar para excelente durabilidade

Cabo reforçado Kevlar para excelente durabilidade

Seus fones de ouvido ActionFit foram especialmente desenvolvidos para oferecer durabilidade e resistência. Seu cabo revestido Kevlar é protegido contra rompimentos e quebras, e resiste a ambientes (e exercícios) extremos.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

1.5

de 5

10

Críticas

4
3

30/10/2013

Brasil

Brasil

Muito bem ajustado para uso em atividades físicas

O produto condiz com o que é proposto na embalagem. Muito bem ajustado na cabeça e no pescoço. Tem qualidade sonora, favorece os sons graves. Recomendo o produto pela qualidade, utilidade e design.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHQ4200 Fones esportivos c/ haste de apoio na nuc

Sim, eu recomendo este produto

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08/11/2015

Brasil

Brasil

Apresentou problema

O mesmo problema relatado aqui por várias pessoas, apresenta som baixo no lado esquerdo (em alguns dias funciona, outros não). Parece ter sido causado pelo suor (algo absurdo pois o produto era pra ser resistente, essa é a ideia dele). Isso claramente mostra que é um problema de fabricação grave, quem comprou deveria ter o seu trocado mesmo que fora da garantia. O meu esta na garantia e vou exigir meus direitos. O produto é sim muito bom em matéria de design e praticidade. Uma pena ser defeituoso.

Esta avaliação foi feita para SHQ4200 Fones esportivos c/ haste de apoio na nuc

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23/11/2016

Brasil

Brasil

Um lado parou de funcionar

Comprei o fone para usar na academia, mas depois de 5 meses de uso um lado parou de funcionar. Péssimo custo benefício, já que o produto tem um preço elevado se comparado com outras marcas menos famosas e que duram o mesmo tempo de uso. FONES DESCARTÁVEIS!!!

Esta avaliação foi feita para SHQ4200 Fones esportivos c/ haste de apoio na nuc

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