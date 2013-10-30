Descontinuado
SHQ4200/10
Em sintonia com os esportes
Os levíssimos SHQ4200 foram desenvolvidos com borracha ultraleve, flexível e à prova de suor para garantir o encaixe perfeito: você nem vai querer tirá-los após sair da academia. Além disso, o som com graves extremamente profundos mantêm você motivado o tempo todo.
ActionFit
Laranja e cinza
Seus fones de ouvido ActionFit pesam apenas 8g, sendo ultraleves e confortáveis. Aliás, você nem os sentirá enquanto estiver se exercitando – apenas o incrível e potente som que mantêm você focado e motivado.
Os fones de ouvido ActionFit foram especialmente desenvolvidos para qualquer estilo de vida ativo. Sejam lá quais forem seus esportes ou exercícios preferidos, seus fones de ouvido suportam o calor, a umidade e o suor! Criados com materiais impermeáveis de alta qualidade, eles são confortáveis e à prova de suor e chuva.
Seus fones de ouvido ActionFit foram especialmente desenvolvidos para oferecer durabilidade e resistência. Seu cabo revestido Kevlar é protegido contra rompimentos e quebras, e resiste a ambientes (e exercícios) extremos.
1.5
de 5
10
Críticas
Celo20
30/10/2013
Brasil
Muito bem ajustado para uso em atividades físicas
O produto condiz com o que é proposto na embalagem. Muito bem ajustado na cabeça e no pescoço. Tem qualidade sonora, favorece os sons graves. Recomendo o produto pela qualidade, utilidade e design.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHQ4200 Fones esportivos c/ haste de apoio na nuc
Sim, eu recomendo este produto
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Robsoncl
08/11/2015
Brasil
Apresentou problema
O mesmo problema relatado aqui por várias pessoas, apresenta som baixo no lado esquerdo (em alguns dias funciona, outros não). Parece ter sido causado pelo suor (algo absurdo pois o produto era pra ser resistente, essa é a ideia dele). Isso claramente mostra que é um problema de fabricação grave, quem comprou deveria ter o seu trocado mesmo que fora da garantia. O meu esta na garantia e vou exigir meus direitos. O produto é sim muito bom em matéria de design e praticidade. Uma pena ser defeituoso.
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bdirmanteladu12
23/11/2016
Brasil
Um lado parou de funcionar
Comprei o fone para usar na academia, mas depois de 5 meses de uso um lado parou de funcionar. Péssimo custo benefício, já que o produto tem um preço elevado se comparado com outras marcas menos famosas e que duram o mesmo tempo de uso. FONES DESCARTÁVEIS!!!
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