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Descontinuado

ActionFitFones esportivos c/ haste de apoio na nuc

SHQ4000/10

1.9

| (10) Críticas

Em sintoniza com os esportes

Fabricados com materiais à prova d'água e um agente bactericida que ajuda a eliminar germes, estes fones de ouvido foram projetados para quem curte fazer exercícios

Ver todos os benefícios

Encaixe seguro

Em sintoniza com os esportes

  • ActionFit

  • Laranja e cinza

À prova de suor

À prova de suor

Fones de ouvido projetados com uma vedação à prova d'água para evitar danos causados pelo suor

Haste de apoio na nuca leve e flexível

Haste de apoio na nuca leve e flexível para um encaixe perfeito — projetada para quem pratica esportes

Som estéreo com graves potentes — o combustível para seus exercícios

Acústica precisa para aprimorar a experiência esportiva — o combustível para seus exercícios

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Críticas

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1.9

de 5

10

Críticas

4

25/07/2012

Brasil

Brasil

Excelente fone de ouvido ..

Esse fone simplesmente me surpreendeu , eu sou fã de música e possuo o modelo da marca 5800/10 que tem um som simplesmente perfeito com um grave excepcional , porém chama muito atenção em determinados locais . Resolvir arriscar com esse produto , vou sempre a jogos em estádio de futebol , e academia e queria um fone leve, com um som de qualidade , esse fone me proporciona tudo isso , além do som ser limpinho , o grave me surpreendeu pelo tamanho do fone , enfim valeu cada centavo , se vc realmente busca um fone de qualidade e pratica esportes e exercícios físicos esse é o Fone , além de toda qualidade de som que citei , é lavável e a prova de suor . Philipis está de parabéns !

Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ4000 Fones esportivos c/ haste de apoio na nuc

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29/05/2017

Brasil

Brasil

Volume no android não funciona lado esquerdo parou de funcionar

Após 8 meses de uso o mesmo esta com o volume do lado esquerdo mais baixo, não funciona o controle de volume em Android e graves muito fracos desde o inicio. O plug poderia ser reto em vez de "L" , seria mais fácil de plugar quando usamos suporte de corrida para o celular.

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26/05/2015

Brasil

Brasil

comprarei outro se...

eu comprei o meu tem exatamente dois anos, creio que seja um modelo anterior - Shq4017... realmente é a solução perfeita para o meu perfil na prática de diversos esportes...iphone no braço (fio mais curto, com opção de um prolongador)...controle e atendimento de chamados. Firme(tenho muito suor no ouvido), abafa o som externo perfeitamente, das pessoas terem que gritar comigo... Entretanto, logo nos primeiros meses parou de funcionar o microfone (o atendimento funcionava) e como todos reclamam, sobre a degradação do som, notei que o problema não estava no fone e sim no plug que ia sofrendo com o a ação do esporte e ia oxidando. Passava um bombril na ponta do plug e tudo voltava a funcionar (exceto o microfone). Hoje, o meu fone esquerdo começou a chiar de repente e vir a falecer. Comprarei outro sim se...esse novo modelo tiver as mesmas caracteristicas e melhoraram a robustez quanto ao microfone do atendimento de chamadas.

Sim, eu recomendo este produto

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