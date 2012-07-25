Assim como vários outros comentaram, o fone funcionou muito bem até alguns meses após a compra. Corro e ando de bicicleta regularmente e o fone aparentava ser ideal para minhas atividades pois já perdi vários devido ao suor/chuva que oxidava o fone ou mesmo por "escorregar" da orelha e acabar no chão e com isso acabar pisado ou mesmo agarrar em algo. A haste flexível mas não "mole demais" (fones presos à orelha sem machucar), fones justáveis e na teoria resistentes à água, material que não dá irritação ou solta tinta e cores bonitas mas discretas. Esse é o fone que tanto chamou a minha atenção e me agradou tanto nos primeiros meses. Porém logo após, cerca de 8 meses, gradativamente o fone começou a não ter tanta potência, a haste próxima de um dos fones deu um pequeno rachado (sem tombo, forçar ou nada, apenas com o movimento de tirar e colocar na cabeça/orelha) e claro, como todos os outros, um dos fones parou de funcionar. Moral da história: um fone que na teoria é para esportes, deveria ser resistente ao movimento, ao suor/chuva e ter uma potência razoável se mostrou um fiasco.