Descontinuado
SHQ3200/10
Em sintonia com os esportes
Com gancho ajustável patenteado para orelha, os levíssimos SHQ3200 à prova de suor permitem focar apenas nos exercícios da academia, sem perder a motivação. Além de motivá-lo, eles são tão leves que você não percebe que está usando.
ActionFit
Laranja e cinza
Com seu gancho ajustável para orelha patenteado, os fones de ouvido ActionFit garantem um encaixe perfeito, seguro e confortável. Basta fixar os fones de ouvido em suas orelhas e deslizar o gancho ajustável para cima ou para baixo, até encaixar perfeitamente em suas orelhas. Agora está tudo pronto para encarar qualquer terreno ou exercício – seus fones de ouvido permanecerão no lugar, independentemente do que estiver fazendo.
Não há nada melhor que um ritmo contínuo durante a prática de exercícios. Com fones de ouvido ActionFit, sua música é potencializada com graves incrivelmente dinâmicos e profundos que estimulam qualquer rotina, levando-a a níveis excelentes.
2.3
de 5
11
Críticas
CarlosLira
20/04/2016
Brasil
Melhor fone de ouvido que já usei
Usado em chuva, sol, corrida, academia, pedaladas... enfim, apos quase 2 anos os fios se desgastaram. Pena que não vendem mais, deveriam voltar as prateleiras das lojas.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ3200 Fones de ouvido esportivos com gancho para orelha
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ3200 Fones de ouvido esportivos com gancho para orelha
Dassaltmirage
07/04/2014
Brasil
Este produto é EXCELENTE
Adorei o fone que comprei, ótima fidelidade de áudio, confortável, e resistente. Recomendo.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ3200 Fones de ouvido esportivos com gancho para orelha
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ3200 Fones de ouvido esportivos com gancho para orelha
bruni
10/04/2015
Brasil
Comprador verificado
Produto frágil
Tenho esse fone a 4 meses e 1 dos lados esta ruim. Com sim mais baixo. Com ainda está na garantia vou enviá-lo para reparo. Vi muitos comentários similares. Não foi mal uso.
Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ3200 Fones de ouvido esportivos com gancho para orelha
Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ3200 Fones de ouvido esportivos com gancho para orelha