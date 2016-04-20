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Descontinuado

ActionFitFones de ouvido esportivos com gancho para orelha

SHQ3200/10

2.3

| (11) Críticas

Em sintonia com os esportes

Com gancho ajustável patenteado para orelha, os levíssimos SHQ3200 à prova de suor permitem focar apenas nos exercícios da academia, sem perder a motivação. Além de motivá-lo, eles são tão leves que você não percebe que está usando.

Ver todos os benefícios

Com gancho ajustável para orelha que garante um encaixe seguro

Em sintonia com os esportes

  • ActionFit

  • Laranja e cinza

Gancho ajustável para orelha patenteado para um encaixe seguro

Gancho ajustável para orelha patenteado para um encaixe seguro

Com seu gancho ajustável para orelha patenteado, os fones de ouvido ActionFit garantem um encaixe perfeito, seguro e confortável. Basta fixar os fones de ouvido em suas orelhas e deslizar o gancho ajustável para cima ou para baixo, até encaixar perfeitamente em suas orelhas. Agora está tudo pronto para encarar qualquer terreno ou exercício – seus fones de ouvido permanecerão no lugar, independentemente do que estiver fazendo.

Sobretampa refletora no cabo

Sobretampa refletora no cabo

Grave potente para estimular a motivação

Grave potente para estimular a motivação

Não há nada melhor que um ritmo contínuo durante a prática de exercícios. Com fones de ouvido ActionFit, sua música é potencializada com graves incrivelmente dinâmicos e profundos que estimulam qualquer rotina, levando-a a níveis excelentes.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.3

de 5

11

Críticas

4

20/04/2016

Brasil

Brasil

Melhor fone de ouvido que já usei

Usado em chuva, sol, corrida, academia, pedaladas... enfim, apos quase 2 anos os fios se desgastaram. Pena que não vendem mais, deveriam voltar as prateleiras das lojas.

Sim, eu recomendo este produto

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07/04/2014

Brasil

Brasil

Este produto é EXCELENTE

Adorei o fone que comprei, ótima fidelidade de áudio, confortável, e resistente. Recomendo.

Sim, eu recomendo este produto

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10/04/2015

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Produto frágil

Tenho esse fone a 4 meses e 1 dos lados esta ruim. Com sim mais baixo. Com ainda está na garantia vou enviá-lo para reparo. Vi muitos comentários similares. Não foi mal uso.

Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ3200 Fones de ouvido esportivos com gancho para orelha

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