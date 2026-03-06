Descontinuado
SHQ3007/28
À prova de suor e lavável
Fabricados com materiais à prova d'água e antimicrobianos, esses fones de ouvido foram projetados para quem curte fazer exercícios. O comprimento do cabo também pode ser personalizado, tornando-os ideais para o uso com uma fita esportiva de braço ou para uso geral.
O microfone superfino e o controle permitem que você fale, ouça músicas e controle remotamente seu iPod/iPhone/iPad.
Cabo de comprimento ideal: liberdade para deixar seu aparelho de áudio onde você preferir.
Acústica precisa para aprimorar a experiência esportiva — o combustível para seus exercícios
Críticas