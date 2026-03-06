ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Fotografia detalhada do produto
  • Imagem primária
  • Fotografia detalhada do produto
  • Imagem primária

Descontinuado

Headset esportivo com gancho para orelha

SHQ3007/28

À prova de suor e lavável

Fabricados com materiais à prova d'água e antimicrobianos, esses fones de ouvido foram projetados para quem curte fazer exercícios. O comprimento do cabo também pode ser personalizado, tornando-os ideais para o uso com uma fita esportiva de braço ou para uso geral.

Ver todos os benefícios

Com controle remoto para iPhone e cabo de extensão

À prova de suor e lavável

Microfone e controle de músicas

O microfone superfino e o controle permitem que você fale, ouça músicas e controle remotamente seu iPod/iPhone/iPad.

Cabo de 1,2 m ideal para uso ao ar livre

Cabo de comprimento ideal: liberdade para deixar seu aparelho de áudio onde você preferir.

Som estéreo com graves potentes — o combustível para seus exercícios

Acústica precisa para aprimorar a experiência esportiva — o combustível para seus exercícios

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber informações promocionais, com base em minhas preferências e meu comportamento, sobre os produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a assinatura facilmente a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.