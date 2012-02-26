Descontinuado
SHQ3000/10
Em sintoniza com os esportes
Fabricados com materiais à prova d'água e um agente bactericida que ajuda a eliminar germes, estes fones de ouvido foram projetados para quem curte fazer exercícios
ActionFit
Laranja e cinza
Fones de ouvido projetados com uma vedação à prova d'água para evitar danos causados pelo suor
Com o isolamento acústico, você pode ouvir e curtir detalhes sensacionais das músicas em um volume mais baixo, o que não é possível em fones de ouvido convencionais. Baseado na anatomia do canal auditivo humano, o design articulado do fone de ouvido com isolamento acústico cria uma vedação perfeita entre o som do ambiente e o canal auditivo, eliminando ruídos ao fundo indesejados e emitindo o som direto para seus ouvidos. Mesmo em um volume moderado, você pode perceber os detalhes da música sem ruídos externos. As luvas dos fones estão disponíveis em três tamanhos para um ajuste perfeito em seus ouvidos.
Os protetores de silicone ultramacios em 3 tamanhos se encaixam perfeitamente nos seus ouvidos, não incomodam e bloqueiam ruídos indesejados.
2.6
de 5
22
Críticas
Urikk
26/02/2012
Brasil
É bom!!!
Tem estilo, apesar da cor um pouco chamativa demais, bom isolamento, bom encaixe e o som é otimo, embora o grave fique no razoavel.
Sim, eu recomendo este produto
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will2030
18/01/2012
Brasil
melhor fone para atividade fisica
Ja tive vários. Donde e esse foi o melhor que adquirir. Para usar para fazer atividades físicas. Encaixe perfeito no ouvido. Recomendo
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Luis1Aguiar
29/10/2011
Brasil
Ótimo desempenho e design.
O fone apresenta um ótimo desempenho e um dos mais sofisticados do mercado. Perfeito para caminhar e realizar corridas, o acessório ajusta perfeitamente nos ouvidos, facilitando nos exercícios físicos também. Ótimo funcionamento.
Sim, eu recomendo este produto
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