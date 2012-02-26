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Descontinuado

ActionFitFones de ouvido esportivos com gancho para orelha

SHQ3000/10

2.6

| (22) Críticas

Em sintoniza com os esportes

Fabricados com materiais à prova d'água e um agente bactericida que ajuda a eliminar germes, estes fones de ouvido foram projetados para quem curte fazer exercícios

Ver todos os benefícios

Ajustável

Em sintoniza com os esportes

  • ActionFit

  • Laranja e cinza

À prova de suor

À prova de suor

Fones de ouvido projetados com uma vedação à prova d'água para evitar danos causados pelo suor

Fones de ouvido com isolamento acústico para minimizar os ruídos externos

Fones de ouvido com isolamento acústico para minimizar os ruídos externos

Com o isolamento acústico, você pode ouvir e curtir detalhes sensacionais das músicas em um volume mais baixo, o que não é possível em fones de ouvido convencionais. Baseado na anatomia do canal auditivo humano, o design articulado do fone de ouvido com isolamento acústico cria uma vedação perfeita entre o som do ambiente e o canal auditivo, eliminando ruídos ao fundo indesejados e emitindo o som direto para seus ouvidos. Mesmo em um volume moderado, você pode perceber os detalhes da música sem ruídos externos. As luvas dos fones estão disponíveis em três tamanhos para um ajuste perfeito em seus ouvidos.

Os protetores de silicone ultramacios se encaixam perfeitamente nos seus ouvidos

Os protetores de silicone ultramacios se encaixam perfeitamente nos seus ouvidos

Os protetores de silicone ultramacios em 3 tamanhos se encaixam perfeitamente nos seus ouvidos, não incomodam e bloqueiam ruídos indesejados.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.6

de 5

22

Críticas

26/02/2012

Brasil

Brasil

É bom!!!

Tem estilo, apesar da cor um pouco chamativa demais, bom isolamento, bom encaixe e o som é otimo, embora o grave fique no razoavel.

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18/01/2012

Brasil

Brasil

melhor fone para atividade fisica

Ja tive vários. Donde e esse foi o melhor que adquirir. Para usar para fazer atividades físicas. Encaixe perfeito no ouvido. Recomendo

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29/10/2011

Brasil

Brasil

Ótimo desempenho e design.

O fone apresenta um ótimo desempenho e um dos mais sofisticados do mercado. Perfeito para caminhar e realizar corridas, o acessório ajusta perfeitamente nos ouvidos, facilitando nos exercícios físicos também. Ótimo funcionamento.

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