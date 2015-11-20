Descontinuado
SHQ2305WS/00
Curta a liberdade sem limites
Mantenha seus fones Actionfit SHQ2305 presos aos ouvidos independentemente do que estiver fazendo com um anel de estabilidade exclusivo. Concentre-se apenas em seus exercícios, sem se preocupar com seus fones de ouvido: eles não cairão!
tipo concha/drivers de 8,6mm
Intra-auriculares
Pesando apenas 4,3g, esses fones de ouvido esportivos são tão leves e confortáveis que você até esquece de que está usando eles. Perfeitos para mantê-lo concentrado nos difíceis últimos quilômetros.
Um clipe do cabo vem incluso com os fones de ouvido ActionFit, mantendo o cabo fora do caminho enquanto você se esforça ainda mais.
2.7
de 5
3
Críticas
MarlonGaucho
20/11/2015
Brasil
Bom Fone
O fone é realmente muito leve e prende bem na orelha, acredito que para a pratica de esportes fica bacana. O grande calcanhar de aquiles dele é o volume do mesmo, pois é um pouco mais baixo que a média. Mas tem um som muito limpo e graves bons. Recomendo a compra, ainda mais se tiver um preço bacana.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ2305WS Fones de ouvido esportivos com microfone
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Antonydf
22/09/2015
Brasil
A qualidade de som tem um péssimo custo/benefício
O fone possui um design muito bonito, é realmente leve como diz o marketing do produto, e parece ser resistente para esportes. Porém, a qualidade de áudio deixa muito a desejar. Pelo alto preço cobrado, o áudio deveria ser muito melhor. Sou um consumidor fiel de fones da Philips desde que conheci o modelo ActionFit SHQ1200/10, que há mais de um ano e meio não me decepciona, mas desta vez decidi variar e me decepcionei. A qualidade de áudio seria aceitável se o preço do produto fosse melhor, mas neste caso está desproporcional.
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Guilheme
16/11/2017
Brasil
Quebrou em pouco tempo de uso
Esta dando defeito, interferência no microfone no celular, toda hora ativa o Controle por voz, não consigo escutar nenhuma musica inteira... interrompe umas 3x no mínimo.
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