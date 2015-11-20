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Descontinuado

ActionFitFones de ouvido esportivos com microfone

SHQ2305WS/00

2.7

| (3) Críticas

Curta a liberdade sem limites

Mantenha seus fones Actionfit SHQ2305 presos aos ouvidos independentemente do que estiver fazendo com um anel de estabilidade exclusivo. Concentre-se apenas em seus exercícios, sem se preocupar com seus fones de ouvido: eles não cairão!

Ver todos os benefícios

Encaixe seguro e leve

Curta a liberdade sem limites

  • tipo concha/drivers de 8,6mm

  • Intra-auriculares

Três opções de tamanho de fones para o encaixe ideal

Três opções de tamanho de fones para o encaixe ideal

O design ultraleve de 4,3g oferece excelente conforto*

O design ultraleve de 4,3g oferece excelente conforto*

Pesando apenas 4,3g, esses fones de ouvido esportivos são tão leves e confortáveis que você até esquece de que está usando eles. Perfeitos para mantê-lo concentrado nos difíceis últimos quilômetros.

Clipe do cabo incluso para um treino sem complicação

Clipe do cabo incluso para um treino sem complicação

Um clipe do cabo vem incluso com os fones de ouvido ActionFit, mantendo o cabo fora do caminho enquanto você se esforça ainda mais.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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2.7

de 5

3

Críticas

4
3

20/11/2015

Brasil

Brasil

Bom Fone

O fone é realmente muito leve e prende bem na orelha, acredito que para a pratica de esportes fica bacana. O grande calcanhar de aquiles dele é o volume do mesmo, pois é um pouco mais baixo que a média. Mas tem um som muito limpo e graves bons. Recomendo a compra, ainda mais se tiver um preço bacana.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ2305WS Fones de ouvido esportivos com microfone

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22/09/2015

Brasil

Brasil

A qualidade de som tem um péssimo custo/benefício

O fone possui um design muito bonito, é realmente leve como diz o marketing do produto, e parece ser resistente para esportes. Porém, a qualidade de áudio deixa muito a desejar. Pelo alto preço cobrado, o áudio deveria ser muito melhor. Sou um consumidor fiel de fones da Philips desde que conheci o modelo ActionFit SHQ1200/10, que há mais de um ano e meio não me decepciona, mas desta vez decidi variar e me decepcionei. A qualidade de áudio seria aceitável se o preço do produto fosse melhor, mas neste caso está desproporcional.

Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ2305WS Fones de ouvido esportivos com microfone

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16/11/2017

Brasil

Brasil

Quebrou em pouco tempo de uso

Esta dando defeito, interferência no microfone no celular, toda hora ativa o Controle por voz, não consigo escutar nenhuma musica inteira... interrompe umas 3x no mínimo.

Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ2305WS Fones de ouvido esportivos com microfone

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