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ActionFitFones de ouvido esportivos

SHQ1250TBK/00

2.7

| (3) Críticas

Vamos lá!

O SHQ1250 ultraleve é a companhia perfeita para academia e corrida. O fone de ouvido reforçado garante graves potentes e conforto de uso.

Ver todos os benefícios

Resistente ao suor

Vamos lá!

  • Drivers de 13,6 mm/gancho para orelha

  • semifechado

Drivers de 13,6 mm que oferecem um som potente

Os eficientes drivers de 13,6 mm oferecem sons com batidas potentes e graves profundos e dinâmicos para mantê-lo motivado e em movimento. Os drivers de excelente qualidade garantem uma experiência sonora vibrante, mantendo sua motivação durante qualquer tipo de atividade física.

Design acústico aberto para ficar atento ao seu redor

Além de isolar o som, esses fones de ouvido ActionFit também o mantém seguro e atento ao seu redor, especialmente ao se exercitar ao ar livre. Uma plataforma acústica aberta oferece qualidade sonora sem ignorar o mundo ao seu redor.

Gancho para orelha para proporcionar estabilidade e conforto

O gancho para orelha garante estabilidade e conforto de uso.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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2.7

de 5

3

Críticas

5
3
1

04/04/2018

Brasil

Brasil

Excelente qualidade de som

O som é excelente tanto pra música como para filmes e vídeos. Muito confortável e se ajusta bem aos ouvidos. Deveria ter uma regulagem para abertura dos ganchos (muito trabalhoso de colocar no ouvido). O comprimento do cabo é apropriado. Faltou um controle para pausa e volume.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ1250TBK Fones de ouvido esportivos

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20/02/2019

Brasil

Brasil

Deixou a desejar

Dentre as diversas marcas disponíveis no mercado escolhi a Philips por acreditar em sua qualidade. Estava enganado. Este fone de ouvido é totalmente desconfortável (não se encaixa no ouvido com facilidade). Considerando que o produto é indicado para esportes, o som é bem razoável e as borrachas que encaixam no ouvido saem com facilidade. Ou seja, se você procura um fone confortável e resistente, não compre esse fone de ouvido.

Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ1250TBK Fones de ouvido esportivos

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19/12/2017

Brasil

Brasil

Não recomendado

O fone tem um design agradável e o som que oferece é bem bom. O som fica todo concentrado e as pessoas ao redor não conseguem ouvir, ótimo! Porém, a facilidade de uso é péssima. A alça nao se encaixa direito, machuca a orelha, aperta e doi. O aparelho deveria ser ajustavel e até mais ..macio. A alça precisa ser ajustável para cima e pra baixo e ser ajustável em sua largura também, porém eh um tamanho único que incomoda e nao se encaixa para todos. O que deveria tornar o uso mais confortável me incomoda e machuca. Não recomendaria apenas pelas alças.

Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ1250TBK Fones de ouvido esportivos

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