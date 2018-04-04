SHQ1250TBK/00
Vamos lá!
O SHQ1250 ultraleve é a companhia perfeita para academia e corrida. O fone de ouvido reforçado garante graves potentes e conforto de uso.
Drivers de 13,6 mm/gancho para orelha
semifechado
Os eficientes drivers de 13,6 mm oferecem sons com batidas potentes e graves profundos e dinâmicos para mantê-lo motivado e em movimento. Os drivers de excelente qualidade garantem uma experiência sonora vibrante, mantendo sua motivação durante qualquer tipo de atividade física.
Além de isolar o som, esses fones de ouvido ActionFit também o mantém seguro e atento ao seu redor, especialmente ao se exercitar ao ar livre. Uma plataforma acústica aberta oferece qualidade sonora sem ignorar o mundo ao seu redor.
O gancho para orelha garante estabilidade e conforto de uso.
2.7
de 5
3
Críticas
ALK137
04/04/2018
Brasil
Excelente qualidade de som
O som é excelente tanto pra música como para filmes e vídeos. Muito confortável e se ajusta bem aos ouvidos. Deveria ter uma regulagem para abertura dos ganchos (muito trabalhoso de colocar no ouvido). O comprimento do cabo é apropriado. Faltou um controle para pausa e volume.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ1250TBK Fones de ouvido esportivos
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Mv30
20/02/2019
Brasil
Deixou a desejar
Dentre as diversas marcas disponíveis no mercado escolhi a Philips por acreditar em sua qualidade. Estava enganado. Este fone de ouvido é totalmente desconfortável (não se encaixa no ouvido com facilidade). Considerando que o produto é indicado para esportes, o som é bem razoável e as borrachas que encaixam no ouvido saem com facilidade. Ou seja, se você procura um fone confortável e resistente, não compre esse fone de ouvido.
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Denerr
19/12/2017
Brasil
Não recomendado
O fone tem um design agradável e o som que oferece é bem bom. O som fica todo concentrado e as pessoas ao redor não conseguem ouvir, ótimo! Porém, a facilidade de uso é péssima. A alça nao se encaixa direito, machuca a orelha, aperta e doi. O aparelho deveria ser ajustavel e até mais ..macio. A alça precisa ser ajustável para cima e pra baixo e ser ajustável em sua largura também, porém eh um tamanho único que incomoda e nao se encaixa para todos. O que deveria tornar o uso mais confortável me incomoda e machuca. Não recomendaria apenas pelas alças.
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