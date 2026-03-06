Descontinuado
SHQ1007/28
À prova de suor
Fabricados com materiais resistentes à água e antimicrobianos, esses fones de ouvido foram projetados para quem curte fazer exercícios. O comprimento do cabo também pode ser personalizado, tornando-os ideais para o uso com uma fita esportiva de braço ou para uso geral.
O microfone superfino e o controle permitem que você fale, ouça músicas e controle remotamente seu iPod/iPhone/iPad.
Fones de ouvido projetados com uma vedação à prova d'água para evitar danos causados pelo suor
O cabo curto de 60 cm foi projetado para uso com fita de braço. Você também pode usar o cabo de extensão de 60 cm para encontrar um ajuste perfeito.
Críticas