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Descontinuado

Headset esportivo intra-auricular

SHQ1007/28

À prova de suor

Fabricados com materiais resistentes à água e antimicrobianos, esses fones de ouvido foram projetados para quem curte fazer exercícios. O comprimento do cabo também pode ser personalizado, tornando-os ideais para o uso com uma fita esportiva de braço ou para uso geral.

Ver todos os benefícios

com controle remoto para iPhone e microfone

À prova de suor

Microfone e controle de músicas

O microfone superfino e o controle permitem que você fale, ouça músicas e controle remotamente seu iPod/iPhone/iPad.

À prova de suor

À prova de suor

Fones de ouvido projetados com uma vedação à prova d'água para evitar danos causados pelo suor

Comprimento do cabo ajustável

O cabo curto de 60 cm foi projetado para uso com fita de braço. Você também pode usar o cabo de extensão de 60 cm para encontrar um ajuste perfeito.

Especificações técnicas

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