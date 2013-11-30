Descontinuado
SHQ1000/10
Em sintonia com os esportes
Fabricados com materiais resistentes à água e um agente bactericida que ajuda a eliminar germes, estes fones de ouvido foram projetados para quem curte fazer exercícios
ActionFit
Laranja e branco
Fones de ouvido projetados com uma vedação à prova d'água para evitar danos causados pelo suor
Cabo de comprimento ideal: liberdade para deixar seu aparelho de áudio onde você preferir.
Mantenha a forma com este aplicativo inteligente simples e gratuito - criado pela Philips especialmente para você. O aplicativo ActionFit permite que você crie exercícios personalizados que incluem metas de tempo, distância e de perda de calorias - e você mesmo pode atribuir sua música favorita a cada meta. Ao terminar de malhar, use o aplicativo para compartilhar os resultados obtidos com seus amigos no Twitter e no Facebook. É necessário um GPS para estabelecer as metas para perda de calorias e distância; faça o download gratuito na App Store - e você está pronto!
3.0
de 5
5
Críticas
Grandinetti18
30/11/2013
Brasil
Melhor fone que se pode comprar
Pefeito no encaixe ao ouvido, som de excelente qualidade( melhor que os da beats ) , design ultra futuristico , resumindo este fone é um sonho.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ1000 Fones de ouvido intra-auriculares esportivos
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paulofilho17
16/08/2012
Brasil
Comprador verificado
Som alto e nitido
Um fone confortável, boa sonoridade, sem ruido, alto e muito bonito.
Sim, eu recomendo este produto
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ASNETO
25/08/2014
Brasil
Muito bom, mas com curtíssima durabilidade
Adquiri faz menos de 01 ano o produto. Enquanto funcionava daria a pontuação máxima para os itens desempenho, facilidade de uso e design. Mas, infelizmente, mesmo o preço elevado do produto não impediu que o plug que conecta o fone ao reprodutor já viesse a apresentar problemas, fazendo com que o som agora saia precariamente dos fones, sendo necessário comprar novos fones, já que não localizo a garantia.
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