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Descontinuado

ActionFitFones de ouvido intra-auriculares esportivos

SHQ1000/10

3

| (5) Críticas

Em sintonia com os esportes

Fabricados com materiais resistentes à água e um agente bactericida que ajuda a eliminar germes, estes fones de ouvido foram projetados para quem curte fazer exercícios

Ver todos os benefícios

Encaixe personalizado

Em sintonia com os esportes

  • ActionFit

  • Laranja e branco

À prova de suor

À prova de suor

Fones de ouvido projetados com uma vedação à prova d'água para evitar danos causados pelo suor

Cabo de 1,2 m ideal para uso ao ar livre

Cabo de comprimento ideal: liberdade para deixar seu aparelho de áudio onde você preferir.

Mantenha a forma com o aplicativo gratuito ActionFit

Mantenha a forma com o aplicativo gratuito ActionFit

Mantenha a forma com este aplicativo inteligente simples e gratuito - criado pela Philips especialmente para você. O aplicativo ActionFit permite que você crie exercícios personalizados que incluem metas de tempo, distância e de perda de calorias - e você mesmo pode atribuir sua música favorita a cada meta. Ao terminar de malhar, use o aplicativo para compartilhar os resultados obtidos com seus amigos no Twitter e no Facebook. É necessário um GPS para estabelecer as metas para perda de calorias e distância; faça o download gratuito na App Store - e você está pronto!

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.0

de 5

5

Críticas

4
2

30/11/2013

Brasil

Brasil

Melhor fone que se pode comprar

Pefeito no encaixe ao ouvido, som de excelente qualidade( melhor que os da beats ) , design ultra futuristico , resumindo este fone é um sonho.

Sim, eu recomendo este produto

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16/08/2012

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Som alto e nitido

Um fone confortável, boa sonoridade, sem ruido, alto e muito bonito.

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25/08/2014

Brasil

Brasil

Muito bom, mas com curtíssima durabilidade

Adquiri faz menos de 01 ano o produto. Enquanto funcionava daria a pontuação máxima para os itens desempenho, facilidade de uso e design. Mas, infelizmente, mesmo o preço elevado do produto não impediu que o plug que conecta o fone ao reprodutor já viesse a apresentar problemas, fazendo com que o som agora saia precariamente dos fones, sendo necessário comprar novos fones, já que não localizo a garantia.

Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ1000 Fones de ouvido intra-auriculares esportivos

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