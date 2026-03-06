Descontinuado
SHP9600/00
Um desempenho de qualidade
Procurando a combinação perfeita de desempenho, conforto e qualidade? Esses fones de ouvido over-ear com acabamento aberto foram criados para levar o que você ouve em casa para outro patamar. Você obtém um excelente som, uma estrutura premium e conexões do cabo folheadas a ouro.
Drivers de neodímio de 50 mm
Design com acabamento aberto
Cabo removível de 3 m
Sinta a música. Os drivers perfeitamente ajustados de 50 mm oferecem graves nítidos, médios balanceados e altas frequências. Os drivers foram projetados para se ajustarem à geometria natural da orelha, garantindo que nenhum detalhe seja perdido.
A alça é reforçada com aço durável, o que adiciona a quantidade certa de tensão para um encaixe seguro. A almofada com dupla camada proporciona um conforto real e as almofadas auriculares respiráveis são perfeitas para sessões de uso prolongado.
Mergulhe nos seus álbuns favoritos no seu dispositivo inteligente, no aparelho de som da sua casa, na TV ou no laptop. O cabo incluído possui um adaptador de tomada de 3,5 a 6,3 mm folheado a ouro para a melhor conexão ao ouvir música em equipamentos de qualidade para audiófilos.
Críticas
A duração da bateria é aproximada e pode variar dependendo da condição de uso.