Conecte-se a qualquer fonte. Do telefone ao amplificador do fone de ouvido

Mergulhe nos seus álbuns favoritos no seu dispositivo inteligente, no aparelho de som da sua casa, na TV ou no laptop. O cabo incluído possui um adaptador de tomada de 3,5 a 6,3 mm folheado a ouro para a melhor conexão ao ouvir música em equipamentos de qualidade para audiófilos.