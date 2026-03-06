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Descontinuado

Fones de ouvido com alça over-ear

SHP9600/00

Um desempenho de qualidade

Procurando a combinação perfeita de desempenho, conforto e qualidade? Esses fones de ouvido over-ear com acabamento aberto foram criados para levar o que você ouve em casa para outro patamar. Você obtém um excelente som, uma estrutura premium e conexões do cabo folheadas a ouro.

Ver todos os benefícios

Um desempenho de qualidade

  • Drivers de neodímio de 50 mm

  • Design com acabamento aberto

  • Cabo removível de 3 m

Design com acabamento aberto. Som envolvente

Design com acabamento aberto. Som envolvente

Sinta a música. Os drivers perfeitamente ajustados de 50 mm oferecem graves nítidos, médios balanceados e altas frequências. Os drivers foram projetados para se ajustarem à geometria natural da orelha, garantindo que nenhum detalhe seja perdido.

Excelente conforto e durabilidade

Excelente conforto e durabilidade

A alça é reforçada com aço durável, o que adiciona a quantidade certa de tensão para um encaixe seguro. A almofada com dupla camada proporciona um conforto real e as almofadas auriculares respiráveis são perfeitas para sessões de uso prolongado.

Conecte-se a qualquer fonte. Do telefone ao amplificador do fone de ouvido

Conecte-se a qualquer fonte. Do telefone ao amplificador do fone de ouvido

Mergulhe nos seus álbuns favoritos no seu dispositivo inteligente, no aparelho de som da sua casa, na TV ou no laptop. O cabo incluído possui um adaptador de tomada de 3,5 a 6,3 mm folheado a ouro para a melhor conexão ao ouvir música em equipamentos de qualidade para audiófilos.

Especificações técnicas

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Avisos legais

  1. A duração da bateria é aproximada e pode variar dependendo da condição de uso.