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Fones de ouvido estéreo Hi-Fi

SHP9500/00

4
| (2) Críticas | 100% recomendam este produto
Som de alta precisão
Desfrute de uma experiência de áudio autêntica e em grande estilo. Desenvolvidos para oferecer desempenho excepcional por meio de um design aberto e de drivers de alto-falantes de alta precisão de 50 mm.
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Som de alta precisão

  • Supra-auricular

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Os drivers de neodímio de 50 mm proporcionam todo o espectro de som

Os drivers de neodímio de 50 mm proporcionam todo o espectro de som

Os drivers de alto-falante em neodímio de 50 mm proporcionam um som Hi-Fi superior.

Almofadas auriculares respiráveis para garantir conforto por mais tempo.

Almofadas auriculares respiráveis para garantir conforto por mais tempo.

As almofadas auriculares respiráveis Deluxe melhoram a ventilação e dissipam a pressão e o calor, garantindo conforto por mais tempo.

Almofadas confortáveis com dupla camada unilateral

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Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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4.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

4
2
1

02/03/2025

Brasil

Brasil

Graves que ficavam escondidos

Meu velinho mais com graves que somem em outros fones. Arco perdeu a trava do lado esquerdo, cabo rececou mais de 18 anos mais ainda a mesma qualidade. Deveriam ter peças de reposição ou plano de troca. Hoje com 2 filhos já não posso dar R$600,00 em um fone, a pesar de saber que vale cada centavo.

Prós

Qualidade de reprodução.

Contras

Idade do produto, no meu caso.

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Esta avaliação foi feita para SHP9500 Fones de ouvido estéreo Hi-Fi

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25/04/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Fone bom, mas tive problema

Fone é bom, porém em menos de um mês, um dos lados acabou desmontando. Um pino que segura o lado esquerdo do fone saiu. Dei entrada na garantia, estou aguardando análise.

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Esta avaliação foi feita para SHP9500 Fones de ouvido estéreo Hi-Fi

Date of Use 2026-02-26

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