Supra-auricular
Preto
Os drivers de alto-falante em neodímio de 50 mm proporcionam um som Hi-Fi superior.
As almofadas auriculares respiráveis Deluxe melhoram a ventilação e dissipam a pressão e o calor, garantindo conforto por mais tempo.
4.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Pai40A
02/03/2025
Brasil
Graves que ficavam escondidos
Meu velinho mais com graves que somem em outros fones. Arco perdeu a trava do lado esquerdo, cabo rececou mais de 18 anos mais ainda a mesma qualidade. Deveriam ter peças de reposição ou plano de troca. Hoje com 2 filhos já não posso dar R$600,00 em um fone, a pesar de saber que vale cada centavo.
Prós
Qualidade de reprodução.
Contras
Idade do produto, no meu caso.
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Esta avaliação foi feita para SHP9500 Fones de ouvido estéreo Hi-Fi
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Zoo2094
25/04/2026
Brasil
Comprador verificado
Fone bom, mas tive problema
Fone é bom, porém em menos de um mês, um dos lados acabou desmontando. Um pino que segura o lado esquerdo do fone saiu. Dei entrada na garantia, estou aguardando análise.
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Date of Use 2026-02-26
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