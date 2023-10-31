Descontinuado
Som potente e conforto excelente!
O melhor que estes fones de ouvido têm a oferecer são os tons graves sensacionais. Com 60 saídas de ar, os fones facilitam a circulação de ar e a reprodução de tons graves. Além disso, eles possuem um revestimento de veludo, garantindo o encaixe perfeito; se você busca qualidade, estes fones são escolha ideal!
4.8
de 5
38
Críticas
89%
recomendam este produto
Gramophon
31/10/2023
Brasil
Um Headphone perfeito !
Este Headphone é absolutamente perfeito; Porque possui uma Resposta de Frequência maravilhosa, com um espectro completo abrangendo desde os Sub graves até os mais altos Super agudos, sem agredir os ouvidos! E ainda são extremamente confortáveis!
Prós
Preço; Qualidade de Reprodução fiel
Contras
Sair de linha de produção
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHP2700 Fones de ouvido estéreo
Data de uso 2021-10-31
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHP2700 Fones de ouvido estéreo
Data de uso 2021-10-31
31/01/2022
Brasil
Nível impressionante
Fone maravilhoso. Sou produtor musical e ele foi meu fone por mais de 10 anos. Mixei muita coisa com a ajuda dele. Som extremamente transparente, limpo. Pena não fabricarem mais. Hoje uso o ATH M50, mas pela minha experiência com esse modelo, tenho certeza que o SHP9500 seria perfeito pra mim e provavelmente vai ser minha próxima compra.
Prós
Extremamente bom para o preço. Som extremamente transparente, podendo ser usado profissionalmente para mixagem.
Contras
Durabilidade.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHP2700 Fones de ouvido estéreo
Data de uso 2020-01-31
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2020-01-31
25/11/2021
Brasil
Excelente Fone
Em 2006 trabalhei em uma Lan-House e utilizávamos uma linha muito próxima, passei alguns anos sem ter contato com o equipamento, e então no inicio da pandemia adquiri pelo mercado livre por menos de R$ 50,00 e o que eu lembrava se confirmou! Otimo fone para jogos e musica. Atende muito bem, ótimos graves e agudos, em pleno 2021. Tive muita sorte, em todos aspectos, além de ter comprado o fone por um preço muito em conta, ele veio com pouquíssimo uso, praticamente novo!
Prós
Ótimos graves, confortável, ótimos agudos.
Contras
Isolamento acústico não é muito bom
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHP2700 Fones de ouvido estéreo
Data de uso 2019-11-25
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2019-11-25