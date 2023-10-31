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Descontinuado

Fones de ouvido estéreo

SHP2700/10

4.8

| (38) Críticas | 89% recomendam este produto

Som potente e conforto excelente!

O melhor que estes fones de ouvido têm a oferecer são os tons graves sensacionais. Com 60 saídas de ar, os fones facilitam a circulação de ar e a reprodução de tons graves. Além disso, eles possuem um revestimento de veludo, garantindo o encaixe perfeito; se você busca qualidade, estes fones são escolha ideal!

Ver todos os benefícios

Som potente e conforto excelente!

Conchas auditivas que podem ser ajustadas de três maneiras, oferecendo um melhor encaixe

Alto-falantes potentes de 40 mm que proporcionam graves potentes e profundos!

Fones de ouvido com 60 saídas de ar que proporcionam tons graves envolventes

Especificações técnicas

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Críticas

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4.8

de 5

38

Críticas

89%

recomendam este produto

2
1

31/10/2023

Brasil

Brasil

Um Headphone perfeito !

Este Headphone é absolutamente perfeito; Porque possui uma Resposta de Frequência maravilhosa, com um espectro completo abrangendo desde os Sub graves até os mais altos Super agudos, sem agredir os ouvidos! E ainda são extremamente confortáveis!

Prós

Preço; Qualidade de Reprodução fiel

Contras

Sair de linha de produção

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHP2700 Fones de ouvido estéreo

Data de uso 2021-10-31

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHP2700 Fones de ouvido estéreo

Data de uso 2021-10-31

31/01/2022

Brasil

Brasil

Nível impressionante

Fone maravilhoso. Sou produtor musical e ele foi meu fone por mais de 10 anos. Mixei muita coisa com a ajuda dele. Som extremamente transparente, limpo. Pena não fabricarem mais. Hoje uso o ATH M50, mas pela minha experiência com esse modelo, tenho certeza que o SHP9500 seria perfeito pra mim e provavelmente vai ser minha próxima compra.

Prós

Extremamente bom para o preço. Som extremamente transparente, podendo ser usado profissionalmente para mixagem.

Contras

Durabilidade.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHP2700 Fones de ouvido estéreo

Data de uso 2020-01-31

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHP2700 Fones de ouvido estéreo

Data de uso 2020-01-31

25/11/2021

Brasil

Brasil

Excelente Fone

Em 2006 trabalhei em uma Lan-House e utilizávamos uma linha muito próxima, passei alguns anos sem ter contato com o equipamento, e então no inicio da pandemia adquiri pelo mercado livre por menos de R$ 50,00 e o que eu lembrava se confirmou! Otimo fone para jogos e musica. Atende muito bem, ótimos graves e agudos, em pleno 2021. Tive muita sorte, em todos aspectos, além de ter comprado o fone por um preço muito em conta, ele veio com pouquíssimo uso, praticamente novo!

Prós

Ótimos graves, confortável, ótimos agudos.

Contras

Isolamento acústico não é muito bom

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHP2700 Fones de ouvido estéreo

Data de uso 2019-11-25

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHP2700 Fones de ouvido estéreo

Data de uso 2019-11-25

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