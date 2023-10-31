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Descontinuado

Fones de ouvido estéreo

SHP2700/00

4.8

| (38) Críticas | 89% recomendam este produto

Saída de som potente

Fones de ouvido com drivers de caixa acústica robustos para um potente desempenho do som

Ver todos os benefícios

Para música, PC, MP3 e CD

Saída de som potente

  • Freqüências médias nítidas

O máximo em conforto para muitas horas de audição

Almofadas auriculares de veludo macio e conchas auditivas ergonomicamente moldadas proporcionam conforto total para períodos prolongados de prazer com suas audições.

Toda a orelha é coberta, privilegiando a qualidade de som

Além de cobrir toda a orelha e proporcionar a melhor qualidade de som, os protetores dos fones de ouvido Philips também oferecem espaço para um driver de alto-falante maior com melhor desempenho.

Ouça o que acontece à sua volta e também o seu fone de ouvido em estilo DJ

Concha auditiva reversível para que você ouça com um dos ouvidos

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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4.8

de 5

38

Críticas

89%

recomendam este produto

2
1

31/10/2023

Brasil

Brasil

Um Headphone perfeito !

Este Headphone é absolutamente perfeito; Porque possui uma Resposta de Frequência maravilhosa, com um espectro completo abrangendo desde os Sub graves até os mais altos Super agudos, sem agredir os ouvidos! E ainda são extremamente confortáveis!

Prós

Preço; Qualidade de Reprodução fiel

Contras

Sair de linha de produção

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHP2700 Fones de ouvido estéreo

Data de uso 2021-10-31

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHP2700 Fones de ouvido estéreo

Data de uso 2021-10-31

31/01/2022

Brasil

Brasil

Nível impressionante

Fone maravilhoso. Sou produtor musical e ele foi meu fone por mais de 10 anos. Mixei muita coisa com a ajuda dele. Som extremamente transparente, limpo. Pena não fabricarem mais. Hoje uso o ATH M50, mas pela minha experiência com esse modelo, tenho certeza que o SHP9500 seria perfeito pra mim e provavelmente vai ser minha próxima compra.

Prós

Extremamente bom para o preço. Som extremamente transparente, podendo ser usado profissionalmente para mixagem.

Contras

Durabilidade.

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Esta avaliação foi feita para SHP2700 Fones de ouvido estéreo

Data de uso 2020-01-31

Sim, eu recomendo este produto

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Data de uso 2020-01-31

25/11/2021

Brasil

Brasil

Excelente Fone

Em 2006 trabalhei em uma Lan-House e utilizávamos uma linha muito próxima, passei alguns anos sem ter contato com o equipamento, e então no inicio da pandemia adquiri pelo mercado livre por menos de R$ 50,00 e o que eu lembrava se confirmou! Otimo fone para jogos e musica. Atende muito bem, ótimos graves e agudos, em pleno 2021. Tive muita sorte, em todos aspectos, além de ter comprado o fone por um preço muito em conta, ele veio com pouquíssimo uso, praticamente novo!

Prós

Ótimos graves, confortável, ótimos agudos.

Contras

Isolamento acústico não é muito bom

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHP2700 Fones de ouvido estéreo

Data de uso 2019-11-25

Sim, eu recomendo este produto

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Data de uso 2019-11-25

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