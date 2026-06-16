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Descontinuado

Fones de ouvido estéreo

SHP1900/00

5

| (4) Críticas | 100% recomendam este produto

Leves e confortáveis

Fones de ouvido com design leve para uma confortável experiência sonora

Ver todos os benefícios

Para música, PC e TV

Leves e confortáveis

  • Drivers 40 mm/tipo concha

  • Over-ear

  • Alça leve

As almofadas auriculares aumentam o seu conforto e a qualidade dos graves.

O formato especial e os materiais requintados utilizados nas espumas auriculares garantem o encaixe perfeito e o máximo conforto, evitando a dispersão do áudio e intensificando o desempenho dos graves. As espumas auriculares são modeladas para se alinhar perfeitamente ao redor da orelha do usuário.

A levíssima alça amplia ao máximo o conforto e a durabilidade

A alça é fabricada com materiais leves

O cabo de 2 m permite deixar o aparelho dentro da bolsa

Comprimento ideal do cabo: opção de deixar oculto e mais liberdade de movimentos para você.

Especificações técnicas

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Críticas

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5.0

de 5

4

Críticas

100%

recomendam este produto

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3
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1

16/06/2026

Brasil

Brasil

Produto excepcional

Excelente Headphone, uso ele desde 2009, já usei em festas como DJ, estudios para gravações e hoje uso em casa no meu PC com uma mesa de som, para extrair a máxima qualidade e até hoje o único problema que eu tive foi com o cabo de audio do mesmo, porém, fiz a troca por um de qualidade superior e só alegria. Indico a todos os produtos Phillips, excelente qualidade!!!

Prós

Excelente qualidade sonora.

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Esta avaliação foi feita para SHP1900 Fones de ouvido estéreo

Data de uso 2009-02-04

Sim, eu recomendo este produto

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Data de uso 2009-02-04

23/02/2024

Brasil

Brasil

Nunca vi um fone tão bom qunato este.

Tenho este modelo desde 2010, até ontem 23/02/23 nunca tive problema com ele, o som excelente, espuma confortável, descascou toda proteção sintética da espuma e não afetou em nada. Só achei o modelo pq ontem parou de funcionar de vez e por dentro vi que existia uma etiqueta com modelo e sn:...e descobri que o problema foi no fio do plug, então abri, fiz a solda novamente ( só aguardando o silicone secar) e estou aqui com ele de novo e tomara que seja por mais longos anos. Parabéns Philips por fornecer produtos com excelênte qualidade, não atoa que faço revenda desta marca.

Prós

custo beneficio, qualidade, tamanho do fio 2m, desempenho, conforto, sem interferências, sem ruídos.

Contras

não encontrei

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Data de uso 2022-02-23

Sim, eu recomendo este produto

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Data de uso 2022-02-23

17/03/2017

Brasil

Brasil

Tão Bom que preciso que ele quebre pra eu comprar um mais moderno

O fone não quebrou até hoje, estou em 2017 e o fone não quebra. O problema é que a espuma está velha e eu não sei como comprar outra. O funcionamento é muito bom.

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