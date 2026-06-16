Descontinuado
Leves e confortáveis
Fones de ouvido com design leve para uma confortável experiência sonora
Drivers 40 mm/tipo concha
Over-ear
Alça leve
O formato especial e os materiais requintados utilizados nas espumas auriculares garantem o encaixe perfeito e o máximo conforto, evitando a dispersão do áudio e intensificando o desempenho dos graves. As espumas auriculares são modeladas para se alinhar perfeitamente ao redor da orelha do usuário.
A alça é fabricada com materiais leves
Comprimento ideal do cabo: opção de deixar oculto e mais liberdade de movimentos para você.
5.0
de 5
4
Críticas
100%
recomendam este produto
Anderson7805
16/06/2026
Brasil
Produto excepcional
Excelente Headphone, uso ele desde 2009, já usei em festas como DJ, estudios para gravações e hoje uso em casa no meu PC com uma mesa de som, para extrair a máxima qualidade e até hoje o único problema que eu tive foi com o cabo de audio do mesmo, porém, fiz a troca por um de qualidade superior e só alegria. Indico a todos os produtos Phillips, excelente qualidade!!!
Prós
Excelente qualidade sonora.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHP1900 Fones de ouvido estéreo
Data de uso 2009-02-04
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2009-02-04
Ney SG Copiadora
23/02/2024
Brasil
Nunca vi um fone tão bom qunato este.
Tenho este modelo desde 2010, até ontem 23/02/23 nunca tive problema com ele, o som excelente, espuma confortável, descascou toda proteção sintética da espuma e não afetou em nada. Só achei o modelo pq ontem parou de funcionar de vez e por dentro vi que existia uma etiqueta com modelo e sn:...e descobri que o problema foi no fio do plug, então abri, fiz a solda novamente ( só aguardando o silicone secar) e estou aqui com ele de novo e tomara que seja por mais longos anos. Parabéns Philips por fornecer produtos com excelênte qualidade, não atoa que faço revenda desta marca.
Prós
custo beneficio, qualidade, tamanho do fio 2m, desempenho, conforto, sem interferências, sem ruídos.
Contras
não encontrei
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Data de uso 2022-02-23
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Data de uso 2022-02-23
anonimo200
17/03/2017
Brasil
Tão Bom que preciso que ele quebre pra eu comprar um mais moderno
O fone não quebrou até hoje, estou em 2017 e o fone não quebra. O problema é que a espuma está velha e eu não sei como comprar outra. O funcionamento é muito bom.
Sim, eu recomendo este produto
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