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Descontinuado

Fone de ouvido com fio p/TV

SHP1800/00

4.7

| (3) Críticas

Ultraleve, com cabo com comprimento de 6m

Fone de ouvido ultraleve para uso prolongado, com cabo de 6m para maior liberdade de movimento. Além disso, os respiros do Bass Beat oferecem um som mais cristalino.

Ver todos os benefícios

Fone de ouvido para TV

Ultraleve, com cabo com comprimento de 6m

  • Supra-auricular On-ear

  • Prata

Saídas do Bass Beat permitem a circulação do ar para melhor qualidade de som

Saídas do Bass Beat permitem a circulação do ar para melhor qualidade de som com graves mais profundos.

A levíssima alça amplia ao máximo o conforto e a durabilidade

A alça é fabricada com materiais leves

O conforto é o destaque, mesmo no uso prolongado

Este fone de ouvido foi projetado com base no formato de sua orelha, para aliar o conforto extra ao prazer de ouvir suas músicas por longos períodos.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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4.7

de 5

3

Críticas

3
2
1

15/11/2011

Brasil

Brasil

Comprimento do cabo

O fone de ouvido é muito bom, desde que comprei o meu a uns 2 anos, ele funciona perfeitamente, o unico problema é o comprimento do cabo, que no meu caso se torna ruim, 6 metros de cabo é muito, eu sugiro que o fone venha com apenas 3 metros, e acompanhe um conector para ligar em uma 'extensão' de cabo.

Esta avaliação foi feita para SHP1800 Fone de ouvido com fio p/TV

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15/11/2011

Brasil

Brasil

Comprimento do cabo

O fone de ouvido é muito bom, desde que comprei o meu a uns 2 anos, ele funciona perfeitamente, o unico problema é o comprimento do cabo, que no meu caso se torna ruim, 6 metros de cabo é muito, eu sugiro que o fone venha com apenas 3 metros, e acompanhe um conector para ligar em uma 'extensão' de cabo.

Esta avaliação foi feita para SHP1800 Fone de ouvido com fio p/TV

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27/05/2012

Brasil

Brasil

Cumpre o prometido

Produto bom, simples e cumpre o prometido pelo fabricante.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHP1800 Fone de ouvido com fio p/TV

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHP1800 Fone de ouvido com fio p/TV

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