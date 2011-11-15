Descontinuado
SHP1800/00
Ultraleve, com cabo com comprimento de 6m
Fone de ouvido ultraleve para uso prolongado, com cabo de 6m para maior liberdade de movimento. Além disso, os respiros do Bass Beat oferecem um som mais cristalino.
Supra-auricular On-ear
Prata
Saídas do Bass Beat permitem a circulação do ar para melhor qualidade de som com graves mais profundos.
A alça é fabricada com materiais leves
Este fone de ouvido foi projetado com base no formato de sua orelha, para aliar o conforto extra ao prazer de ouvir suas músicas por longos períodos.
4.7
de 5
3
Críticas
juniorkns
15/11/2011
Brasil
Comprimento do cabo
O fone de ouvido é muito bom, desde que comprei o meu a uns 2 anos, ele funciona perfeitamente, o unico problema é o comprimento do cabo, que no meu caso se torna ruim, 6 metros de cabo é muito, eu sugiro que o fone venha com apenas 3 metros, e acompanhe um conector para ligar em uma 'extensão' de cabo.
Esta avaliação foi feita para SHP1800 Fone de ouvido com fio p/TV
Esta avaliação foi feita para SHP1800 Fone de ouvido com fio p/TV
dinho183
15/11/2011
Brasil
Comprimento do cabo
O fone de ouvido é muito bom, desde que comprei o meu a uns 2 anos, ele funciona perfeitamente, o unico problema é o comprimento do cabo, que no meu caso se torna ruim, 6 metros de cabo é muito, eu sugiro que o fone venha com apenas 3 metros, e acompanhe um conector para ligar em uma 'extensão' de cabo.
Esta avaliação foi feita para SHP1800 Fone de ouvido com fio p/TV
Esta avaliação foi feita para SHP1800 Fone de ouvido com fio p/TV
DanielSessa
27/05/2012
Brasil
Cumpre o prometido
Produto bom, simples e cumpre o prometido pelo fabricante.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHP1800 Fone de ouvido com fio p/TV
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHP1800 Fone de ouvido com fio p/TV