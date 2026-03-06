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Fones de ouvido
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Fones de ouvido sem fio com microfone
Descontinuado
SHM5178BK/00
Conversas nítidas, design leve.
Os fones de ouvido wireless Philips SHM5178BK são leves e proporcionam conforto inigualável.
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