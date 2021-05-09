Descontinuado
SHM1900/00
Conversas nítidas, design leve
Os Philips SHM1900 são headsets intra-auriculares e leves para PC que proporcionam o máximo de conforto.
Supra-auricular
Alterne facilmente entre o PC e laptop com o adaptador 2 em 1.
A potência facilmente ajustável garante que o microfone esteja sempre no lugar certo para captar sua voz.
Design intra-auricular para o máximo em conforto e encaixe. O design intra-auricular também bloqueia ruídos externos para uma experiência sonora de alta intensidade.
3.6
de 5
46
Críticas
Meire1968
09/05/2021
Brasil
Tem excelentes recursos .
Adaptação de recursos para gradação de som. Conforto.
Prós
Pode ser regulado tanto o som do fone como sua captação de sons de casa ou ambiente de trabalho.
Contras
O fio. poderia ser bluetooth
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2020-04-09
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2020-04-09
Mauricio2018
24/08/2018
Brasil
Não tem como trocar as espumas auriculares
Como citado pelos vários comentários, e pelo menos no meu caso, o problema do Headset SHM1900 e a falta de durabilidade das espumas auriculares que acompanham o periférico, e o pior, é você ligar para a autorizada e descobrir que não tem como repor estas peças por não "existirem" reposição, palavras do vendedor da autorizada em BH. Finalizando, acabei com com um produto parado no serviço, por não conseguir repor (comprar) estas almofadas.
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Izzurban
20/05/2017
Brasil
ótimo custo - beneficio
A primeira impressão é que o audio é muito bom, ótimo para jogos, confortável, mas achei o fio muito fino, parecia fragil. Acontece que me surpreendi, apesar de fino é muito resistente, foi o fone que durou mais tempo comigo - incriveis 3 anos! Aguentou algumas quedas e vários puxões (quando vc esquece que ta com o fone e levanta da cadeira do pc, sabe?! rs). Recomendadissimo! Sou Fã dos fones da philips, tive outro modelo que gostei muito também, mas não durou tanto quanto esse.
Sim, eu recomendo este produto
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