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Descontinuado

Headset multimídia

SHM1900/00

3.6

| (46) Críticas

Conversas nítidas, design leve

Os Philips SHM1900 são headsets intra-auriculares e leves para PC que proporcionam o máximo de conforto.

Ver todos os benefícios

Conversas nítidas, design leve

  • Supra-auricular

Adaptador 2 em 1 para PCs e laptops

Alterne facilmente entre o PC e laptop com o adaptador 2 em 1.

Microfone posicionado no local ideal para captação de voz

A potência facilmente ajustável garante que o microfone esteja sempre no lugar certo para captar sua voz.

Estilo intra-auricular para o máximo conforto, encaixe e isolamento de ruídos

Design intra-auricular para o máximo em conforto e encaixe. O design intra-auricular também bloqueia ruídos externos para uma experiência sonora de alta intensidade.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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3.6

de 5

46

Críticas

09/05/2021

Brasil

Brasil

Tem excelentes recursos .

Adaptação de recursos para gradação de som. Conforto.

Prós

Pode ser regulado tanto o som do fone como sua captação de sons de casa ou ambiente de trabalho.

Contras

O fio. poderia ser bluetooth

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHM1900 Headset multimídia

Data de uso 2020-04-09

Sim, eu recomendo este produto

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Data de uso 2020-04-09

24/08/2018

Brasil

Brasil

Não tem como trocar as espumas auriculares

Como citado pelos vários comentários, e pelo menos no meu caso, o problema do Headset SHM1900 e a falta de durabilidade das espumas auriculares que acompanham o periférico, e o pior, é você ligar para a autorizada e descobrir que não tem como repor estas peças por não "existirem" reposição, palavras do vendedor da autorizada em BH. Finalizando, acabei com com um produto parado no serviço, por não conseguir repor (comprar) estas almofadas.

Esta avaliação foi feita para SHM1900 Headset multimídia

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20/05/2017

Brasil

Brasil

ótimo custo - beneficio

A primeira impressão é que o audio é muito bom, ótimo para jogos, confortável, mas achei o fio muito fino, parecia fragil. Acontece que me surpreendi, apesar de fino é muito resistente, foi o fone que durou mais tempo comigo - incriveis 3 anos! Aguentou algumas quedas e vários puxões (quando vc esquece que ta com o fone e levanta da cadeira do pc, sabe?! rs). Recomendadissimo! Sou Fã dos fones da philips, tive outro modelo que gostei muito também, mas não durou tanto quanto esse.

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