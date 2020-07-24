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Descontinuado

Fone de ouvido com microfone

SHL5005/00

2.1
| (12) Críticas
Paixão por música
Estes fones de ouvido com almofadas macias foram projetados para você curtir suas músicas favoritas aonde quer que vá, pelo tempo que quiser. A excelente qualidade do som proporciona uma nova experiência sonora.
Ver todos os benefícios

Aonde quer que você vá!

Paixão por música

  • Drivers de 32 mm/acabamento fechado

  • Supra-auricular

  • Espumas auriculares macias

  • Design plano dobrável

Almofadas auriculares macias para você ouvir por muito mais tempo

Almofadas auriculares macias de couro para você ouvir por muito mais tempo suas faixas favoritas.

A levíssima alça amplia ao máximo o conforto e a durabilidade

A alça é fabricada com materiais leves

O fone de ouvido dobra-se para armazenar e transportar facilmente

O fone de ouvido dobra-se para armazenar e transportar facilmente

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

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2.1

de 5

12

Críticas

3

24/07/2020

Brasil

Brasil

Esse Produto e Bom

Esse Produto Deu Defeitos Porem Ele e Bom Mas o Fio e Sensível Mas e Bom Demais

Prós

Confortável

Contras

Fio Pequeno

Esta avaliação foi feita para SHL5005 Fone de ouvido com microfone

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09/10/2019

Brasil

Brasil

ótimo fone,porém um pouco pequeno

Gostei muito do fone, bons graves porém achei ele um pouco pequeno e os fios achei um pouco frágeis, recomendo mesmo assim.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHL5005 Fone de ouvido com microfone

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Esta avaliação foi feita para SHL5005 Fone de ouvido com microfone

26/03/2020

Brasil

Brasil

Muito bom

Fone leve, resistente, foi só conectar e funcionou perfeitamente no meu Notebook com Windows 10 e também no meu celular ASUS. Som de alta qualidade, possui a característica de emitir com fidelidade sons graves bastante notáveis. O microfone também tem boa qualidade de captação.

Prós

Preço, Qualidade do Som, Equipamento leve e confortável

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Esta avaliação foi feita para SHL5005 Fone de ouvido com microfone

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