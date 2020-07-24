Descontinuado
SHL5005/00
Drivers de 32 mm/acabamento fechado
Supra-auricular
Espumas auriculares macias
Design plano dobrável
Almofadas auriculares macias de couro para você ouvir por muito mais tempo suas faixas favoritas.
A alça é fabricada com materiais leves
O fone de ouvido dobra-se para armazenar e transportar facilmente
2.1
de 5
12
Críticas
24/07/2020
Brasil
Esse Produto e Bom
Esse Produto Deu Defeitos Porem Ele e Bom Mas o Fio e Sensível Mas e Bom Demais
Prós
Confortável
Contras
Fio Pequeno
Esta avaliação foi feita para SHL5005 Fone de ouvido com microfone
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Fabio1979
09/10/2019
Brasil
ótimo fone,porém um pouco pequeno
Gostei muito do fone, bons graves porém achei ele um pouco pequeno e os fios achei um pouco frágeis, recomendo mesmo assim.
Sim, eu recomendo este produto
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Musicalizado
26/03/2020
Brasil
Muito bom
Fone leve, resistente, foi só conectar e funcionou perfeitamente no meu Notebook com Windows 10 e também no meu celular ASUS. Som de alta qualidade, possui a característica de emitir com fidelidade sons graves bastante notáveis. O microfone também tem boa qualidade de captação.
Prós
Preço, Qualidade do Som, Equipamento leve e confortável
Sim, eu recomendo este produto
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