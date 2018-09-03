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Descontinuado

Fones de ouvido com alça

SHL5000/10

4.1

| (14) Críticas | 93% recomendam este produto

Paixão por música

Estes fones de ouvido com almofadas macias foram projetados para você curtir suas músicas favoritas aonde quer que vá, pelo tempo que quiser. A excelente qualidade do som proporciona uma nova experiência sonora.

Ver todos os benefícios

Aonde quer que você vá!

Paixão por música

  • Supra-auricular On-ear

  • Vermelho

A levíssima alça amplia ao máximo o conforto e a durabilidade

A alça é fabricada com materiais leves

Os drivers das Caixas acústicas de 30 mm oferecem um som excelente com graves mais profundos

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O fone de ouvido dobra-se para armazenar e transportar facilmente

O fone de ouvido dobra-se para armazenar e transportar facilmente

Especificações técnicas

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Críticas

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4.1

de 5

14

Críticas

93%

recomendam este produto

1

03/09/2018

Brasil

Brasil

Muito bom

Qualidade muito boa, leve, almofadas boas, recomendo!!!

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Esta avaliação foi feita para SHL5000 Headphones

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHL5000 Headphones

27/05/2012

Brasil

Brasil

Excelente

O produto aguenta todos os trancos possíveis. Serve-me como esperado e em momento nenhum deixou-me na mão.

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Esta avaliação foi feita para SHL5000 Headband headphones

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07/05/2012

Brasil

Brasil

Me surpreendeu achei excelente !!

Me surpreendeu achei excelente em termos de qualidade sonora como cristalinidade nos agudos e graves profundos, assim como, excelente respostas aos sons permitindo distingui-los e potência. Muito leve e confortável faz vc esquecer realmente que está usando. A parte ruim fica por conta do aspecto de muito fragilidade do cabo. Embora não seja muito profissional, sou perfeccionista quando se trata de musica e recomendo pelo custo -beneficio...é possível achar por $100 reais no net (ano 2012). Recomendo

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Esta avaliação foi feita para SHL5000 Headband headphones

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