Descontinuado
Paixão por música
Estes fones de ouvido com almofadas macias foram projetados para você curtir suas músicas favoritas aonde quer que vá, pelo tempo que quiser. A excelente qualidade do som proporciona uma nova experiência sonora.
Supra-auricular On-ear
Vermelho
A alça é fabricada com materiais leves
Os drivers das Caixas acústicas de 30 mm oferecem um som excelente com graves mais profundos
O fone de ouvido dobra-se para armazenar e transportar facilmente
4.1
de 5
14
Críticas
93%
recomendam este produto
RobertoGP
03/09/2018
Brasil
Muito bom
Qualidade muito boa, leve, almofadas boas, recomendo!!!
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Raposa06
27/05/2012
Brasil
Excelente
O produto aguenta todos os trancos possíveis. Serve-me como esperado e em momento nenhum deixou-me na mão.
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Brayner
07/05/2012
Brasil
Me surpreendeu achei excelente !!
Me surpreendeu achei excelente em termos de qualidade sonora como cristalinidade nos agudos e graves profundos, assim como, excelente respostas aos sons permitindo distingui-los e potência. Muito leve e confortável faz vc esquecer realmente que está usando. A parte ruim fica por conta do aspecto de muito fragilidade do cabo. Embora não seja muito profissional, sou perfeccionista quando se trata de musica e recomendo pelo custo -beneficio...é possível achar por $100 reais no net (ano 2012). Recomendo
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