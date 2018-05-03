Descontinuado
SHL3565BK/00
Som de alta resolução
Projetado para oferecer qualidade de áudio sem igual, o SHL3565 agrega precisão sonora e graves definidos, sem nenhuma distorção. Além disso, você conta com as conchas auditivas giratórias e macias e com uma incrível experiência aonde quer que vá.
Drivers 40 mm/tipo concha
Estilo DJ
Almofadas auriculares c/ entrada de ar
Dobráveis e compactas
As almofadas auriculares com espumas macias melhoram o arejamento e dispersam a pressão e o calor para maior conforto durante o uso.
4.5
de 5
4
Críticas
100%
recomendam este produto
PheGomez
03/05/2018
Brasil
Sonoridade limpa
Gosto muito deste headphone, o som é impecável e o sistema do mesmo é muito bom. Consigo atender o celular sem precisar tirá-lo da orelha. Levo ele sempre na mochila! Vale o custo-benefício
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Lucaugusto
31/07/2017
Brasil
Melhor custo benefício
Fone com uma qualidade de construção excepcional. As espumas são macias e conseguem isolar muito bem o som exterior. O áudio é claro e completo, sem distorções mesmo em frequências muito baixas. Recomendo a todos.
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Gabriella
18/07/2017
Brasil
Boa Qualidade de Som
Headphone muito bom tanto na qualidade de som quanto o áudio transmitido pelo microfone, resistente e prático de guardar e leva para qualquer lugar, mas aperta a cabeça e as orelhas devido suas hastes serem de ferro fazem muita pressão. Assim não sendo possível utiliza-lo por muito tempo. Fora isso é um bom headphone.
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