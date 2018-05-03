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Descontinuado

Fone de ouvido com microfone

SHL3565BK/00

4.5

| (4) Críticas | 100% recomendam este produto

Som de alta resolução

Projetado para oferecer qualidade de áudio sem igual, o SHL3565 agrega precisão sonora e graves definidos, sem nenhuma distorção. Além disso, você conta com as conchas auditivas giratórias e macias e com uma incrível experiência aonde quer que vá.

Ver todos os benefícios

Som de alta resolução

  • Drivers 40 mm/tipo concha

  • Estilo DJ

  • Almofadas auriculares c/ entrada de ar

  • Dobráveis e compactas

Almofadas macias para conforto em uso prolongado

Almofadas macias para conforto em uso prolongado

As almofadas auriculares com espumas macias melhoram o arejamento e dispersam a pressão e o calor para maior conforto durante o uso.

Microfone integrado e botão para atender chamadas viva-voz

Microfone integrado e botão para atender chamadas viva-voz

Testado com 12.000 dobras no cabo para durabilidade garantida

Especificações técnicas

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Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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4.5

de 5

4

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

03/05/2018

Brasil

Brasil

Sonoridade limpa

Gosto muito deste headphone, o som é impecável e o sistema do mesmo é muito bom. Consigo atender o celular sem precisar tirá-lo da orelha. Levo ele sempre na mochila! Vale o custo-benefício

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Esta avaliação foi feita para SHL3565BK Fone de ouvido com microfone

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31/07/2017

Brasil

Brasil

Melhor custo benefício

Fone com uma qualidade de construção excepcional. As espumas são macias e conseguem isolar muito bem o som exterior. O áudio é claro e completo, sem distorções mesmo em frequências muito baixas. Recomendo a todos.

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18/07/2017

Brasil

Brasil

Boa Qualidade de Som

Headphone muito bom tanto na qualidade de som quanto o áudio transmitido pelo microfone, resistente e prático de guardar e leva para qualquer lugar, mas aperta a cabeça e as orelhas devido suas hastes serem de ferro fazem muita pressão. Assim não sendo possível utiliza-lo por muito tempo. Fora isso é um bom headphone.

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