ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Foto única do produto
  • Fotografia do produto em uso
  • Foto única do produto
  • Fotografia do produto em uso

Descontinuado

Fones de ouvido

SHL3160BK/00

3.3

| (8) Críticas

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto

Graves potentes e dinâmicos

Esse fone de ouvido inspirado nos DJs reproduz som e graves potentes. Graças aos protetores de ouvido macios e giratórios, você ouvirá músicas com perfeição e conforto aonde for.

Ver todos os benefícios

Fone de ouvido de monitoramento estilo DJ

Graves potentes e dinâmicos

  • Drivers/tipo concha de 32 mm

  • Auricular

Cabo de 1,2m para liberdade de som em qualquer lugar

Cabo de 1,2m para liberdade de som em qualquer lugar

Drivers do alto-falante de 32 mm para som dinâmico e potente

Drivers do alto-falante de 32 mm para som dinâmico e potente

Drivers de 32 mm de alta potência que oferecem som nítido, rico em detalhes e natural.

Conchas auditivas e alça ajustáveis se adaptam ao contorno de sua cabeça

Conchas auditivas e alça ajustáveis se adaptam ao contorno de sua cabeça

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.3

de 5

8

Críticas

29/11/2016

Brasil

Brasil

excelente mesmo

O som é um pouco baixo, para quem ouve rock nas alturas, mas nada que comprometa a obra. É possível ouvir tudo bem nitidamente. Resistente, prático, bonito, confortável. Só achei um pouco frouxo e a parte da lateral muito afastada da cabeça.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHL3160WT Fones de ouvido

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHL3160WT Fones de ouvido

28/09/2022

Brasil

Brasil

Mesmo "destroçado" continua funcionando.

Comprei esse fone em 2016... continua funcionando perfeitamente, mesmo com o cabo todo detonado e as espumas terem perdido o revestimento. É um ótimo produto que eu estou considerando reformar, porque eu tenho receio de comprar outro que não venha com a mesma qualidade.

Prós

Bom preço, boa qualidade de som, relativamente durável.

Contras

A espuma esfarela com facilidade.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHL3160WT Fones de ouvido

Data de uso 2020-09-27

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHL3160WT Fones de ouvido

Data de uso 2020-09-27

28/03/2018

Brasil

Brasil

Design excelente, som excelente e pouca durabilidade das almofadas

O problema é que comprei este fone para uso com o Macbook e escolhi a cor branca. Mesmo com pouco uso (pouco mesmo) as almofadas do fone começaram a descascar o que é lamentável pois tenho um SHP 2000 da Philips a vários anos (5 ou 6) com uso diário e não há nenhum problema. O modelo SHL3160WT é um produto bem mais caro paguei quase o dobro e infelizmente possui um defeito de fabricação ou vicio oculto que vem a ser o acabamento das almofadas do fone que descascam. A Philips poderia se dignar a enviar reposição das mesmas pois o meu fone está como novo e não comprei uma cópia e sim o original. É o tipo de problema que esperamos de um shing Ling não de um produto Philips. Recomendaria pela qualidade de som pois as almofadas são um problema.

Esta avaliação foi feita para SHL3160WT Fones de ouvido

Esta avaliação foi feita para SHL3160WT Fones de ouvido

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber informações promocionais, com base em minhas preferências e meu comportamento, sobre os produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a assinatura facilmente a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.