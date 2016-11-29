Descontinuado
SHL3160BK/00
Graves potentes e dinâmicos
Esse fone de ouvido inspirado nos DJs reproduz som e graves potentes. Graças aos protetores de ouvido macios e giratórios, você ouvirá músicas com perfeição e conforto aonde for.
Drivers/tipo concha de 32 mm
Auricular
Drivers de 32 mm de alta potência que oferecem som nítido, rico em detalhes e natural.
3.3
de 5
8
Críticas
LunaDark
29/11/2016
Brasil
excelente mesmo
O som é um pouco baixo, para quem ouve rock nas alturas, mas nada que comprometa a obra. É possível ouvir tudo bem nitidamente. Resistente, prático, bonito, confortável. Só achei um pouco frouxo e a parte da lateral muito afastada da cabeça.
Sim, eu recomendo este produto
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Detonart
28/09/2022
Brasil
Mesmo "destroçado" continua funcionando.
Comprei esse fone em 2016... continua funcionando perfeitamente, mesmo com o cabo todo detonado e as espumas terem perdido o revestimento. É um ótimo produto que eu estou considerando reformar, porque eu tenho receio de comprar outro que não venha com a mesma qualidade.
Prós
Bom preço, boa qualidade de som, relativamente durável.
Contras
A espuma esfarela com facilidade.
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2020-09-27
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Data de uso 2020-09-27
jsmanno
28/03/2018
Brasil
Design excelente, som excelente e pouca durabilidade das almofadas
O problema é que comprei este fone para uso com o Macbook e escolhi a cor branca. Mesmo com pouco uso (pouco mesmo) as almofadas do fone começaram a descascar o que é lamentável pois tenho um SHP 2000 da Philips a vários anos (5 ou 6) com uso diário e não há nenhum problema. O modelo SHL3160WT é um produto bem mais caro paguei quase o dobro e infelizmente possui um defeito de fabricação ou vicio oculto que vem a ser o acabamento das almofadas do fone que descascam. A Philips poderia se dignar a enviar reposição das mesmas pois o meu fone está como novo e não comprei uma cópia e sim o original. É o tipo de problema que esperamos de um shing Ling não de um produto Philips. Recomendaria pela qualidade de som pois as almofadas são um problema.
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