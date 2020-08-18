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Descontinuado

Fone de ouvido com microfone

SHL3075WT/00

3.6
| (18) Críticas
Sinta. BASS+
O fone de ouvido BASS+ da Philips proporciona graves mais altos e fortes para sua música. Esse fone de ouvido foi desenvolvido para pessoas que gostam de mais graves nas batidas sem prejudicar o áudio, pois tem graves potentes em um conjunto compacto e moderno.
Ver todos os benefícios

Sinta. BASS+

  • Drivers de 32 mm/acabamento fechado

  • Supra-auricular

  • Espumas auriculares macias

  • Design plano dobrável

Drivers das caixas acústicas de 32 mm

Drivers das caixas acústicas de 32 mm

Os fones de ouvido BASS+ contam com drivers das caixas acústicas de 32 mm que produzem graves altos e poderosos.

Projetado para o encaixe ideal

Projetado para o encaixe ideal

Projetado para o encaixe perfeito, o fone de ouvido BASS+ conta com conchas auditivas giratórias e uma alça ajustável para garantir um excelente encaixe para todos os usuários.

Graves altos e fortes que você sente

Graves altos e fortes que você sente

Esses graves altos e fortes permitem que você sinta as batidas. Não deixe o design delicado enganar você, os drivers são especialmente ajustados e as entradas de ar produzem frequências ultra-baixas para criar uma marca exclusiva do som BASS+.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.6

de 5

18

Críticas

18/08/2020

Brasil

Brasil

Excelente!

Comprei os fones de ouvido Bass+ e estou surpreendida positivamente com a qualidade do som que ouço! Sinceramente, consigo ouvir sons de instrumentos com clareza e harmonia que, em outros fones ou caixas de som, não consigo escutar e apreciar. Então super recomendo esse produto. Muito obrigada, Philips, ouvir minhas músicas favoritas com tal qualidade é MARAVILHOSO!!!

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Esta avaliação foi feita para SHL3075BK Fone de ouvido com microfone

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27/06/2020

Brasil

Brasil

Não me arrependo.

Comprei numa loja online numa promoção imperdível e não me arrependo. Escolhi a philips por ser uma empresa com nome no mercado. Não me arrependi.

Prós

é barato, o som é ótimo

Contras

para escutar deitado na cama talvez seja melhor outro modelo

Esta avaliação foi feita para SHL3075BK Fone de ouvido com microfone

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30/09/2019

Brasil

Brasil

Perfeito principalmente para quem gosta de graves

Fone com tamanho bom, não é grande demais nem pequeno demais, permitindo um bom isolamento sonoro, possui espumas macias e ajustes, fazendo com que fique confortável e se adapte bem ao usuário. O som é incrível, tanto nos agudos quanto nos graves, entrega bons graves e limpos, como também possui um microfone de ótima qualidade. Sem contar que possui um preço justo para a qualidade do produto. Não me arrependo de meio centavo pago no produto, estão de parabéns.

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