Descontinuado
SHL3075WT/00
Drivers de 32 mm/acabamento fechado
Supra-auricular
Espumas auriculares macias
Design plano dobrável
Os fones de ouvido BASS+ contam com drivers das caixas acústicas de 32 mm que produzem graves altos e poderosos.
Projetado para o encaixe perfeito, o fone de ouvido BASS+ conta com conchas auditivas giratórias e uma alça ajustável para garantir um excelente encaixe para todos os usuários.
Esses graves altos e fortes permitem que você sinta as batidas. Não deixe o design delicado enganar você, os drivers são especialmente ajustados e as entradas de ar produzem frequências ultra-baixas para criar uma marca exclusiva do som BASS+.
3.6
de 5
18
Críticas
vemusicnature
18/08/2020
Brasil
Excelente!
Comprei os fones de ouvido Bass+ e estou surpreendida positivamente com a qualidade do som que ouço! Sinceramente, consigo ouvir sons de instrumentos com clareza e harmonia que, em outros fones ou caixas de som, não consigo escutar e apreciar. Então super recomendo esse produto. Muito obrigada, Philips, ouvir minhas músicas favoritas com tal qualidade é MARAVILHOSO!!!
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ClientePhilips2020
27/06/2020
Brasil
Não me arrependo.
Comprei numa loja online numa promoção imperdível e não me arrependo. Escolhi a philips por ser uma empresa com nome no mercado. Não me arrependi.
Prós
é barato, o som é ótimo
Contras
para escutar deitado na cama talvez seja melhor outro modelo
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Pollyana
30/09/2019
Brasil
Perfeito principalmente para quem gosta de graves
Fone com tamanho bom, não é grande demais nem pequeno demais, permitindo um bom isolamento sonoro, possui espumas macias e ajustes, fazendo com que fique confortável e se adapte bem ao usuário. O som é incrível, tanto nos agudos quanto nos graves, entrega bons graves e limpos, como também possui um microfone de ótima qualidade. Sem contar que possui um preço justo para a qualidade do produto. Não me arrependo de meio centavo pago no produto, estão de parabéns.
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