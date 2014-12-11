Descontinuado
SHL3000WT/00
Som mais potente
Os fones de ouvido Philips SHL3000WT/00 reproduzem som e graves potentes. Graças aos protetores de ouvido macios giratórios, você ouvirá músicas com qualidade e conforto aonde for.
Estilo DJ
Branco
Cabo de comprimento ideal: liberdade para deixar seu aparelho de áudio onde você preferir.
3.3
de 5
6
Críticas
MichelHenriqueAlves
11/12/2014
Brasil
Exelentes Graves, Muito confortavel , com som limpo
Exelentes Graves, Muito confortavel , com som limpo, mas deixa a desejar apenas nos agudos, e som não estéreo , perdendo a qualidade com volume mais elevado.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHL3000WT Fones de ouvido com alça
Sim, eu recomendo este produto
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rafa29
21/10/2014
Brasil
muito bom
Som com muita qualidade, muito confortável e designer lindo!!! Show!!!
Sim, eu recomendo este produto
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Murphy
23/08/2013
Brasil
Bom aparelho
Gostei do aparelho, muito confortável, mas necessita de um pouco mais de bass.
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