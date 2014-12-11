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Descontinuado

Fones de ouvido com alça

SHL3000WT/00

3.3

| (6) Críticas

Som mais potente

Os fones de ouvido Philips SHL3000WT/00 reproduzem som e graves potentes. Graças aos protetores de ouvido macios giratórios, você ouvirá músicas com qualidade e conforto aonde for.

Ver todos os benefícios

Com estilo DJ de monitoramento

Som mais potente

  • Estilo DJ

  • Branco

Cabo de 1,2 m ideal para uso ao ar livre

Cabo de comprimento ideal: liberdade para deixar seu aparelho de áudio onde você preferir.

Dobrável para facilitar o transporte

Drivers de alto-falante de 32 mm que oferecem som dinâmico e potente

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.3

de 5

6

Críticas

1

11/12/2014

Brasil

Brasil

Exelentes Graves, Muito confortavel , com som limpo

Exelentes Graves, Muito confortavel , com som limpo, mas deixa a desejar apenas nos agudos, e som não estéreo , perdendo a qualidade com volume mais elevado.

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Esta avaliação foi feita para SHL3000WT Fones de ouvido com alça

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21/10/2014

Brasil

Brasil

muito bom

Som com muita qualidade, muito confortável e designer lindo!!! Show!!!

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23/08/2013

Brasil

Brasil

Bom aparelho

Gostei do aparelho, muito confortável, mas necessita de um pouco mais de bass.

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