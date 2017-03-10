ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Fotografia detalhada do produto
  • Fotografia detalhada do produto
  • Fotografia detalhada do produto
  • Fotografia da embalagem
  • Imagem primária
  • Fotografia detalhada do produto
  • Fotografia detalhada do produto
  • Fotografia detalhada do produto
  • Fotografia da embalagem
  • Imagem primária

Descontinuado

Fones de ouvido com alça

SHL3000RD/00

4

| (3) Críticas | 100% recomendam este produto

Som mais potente

Graças à potência de 1000 mW e aos drivers de neodímio de 32 mm, oferece som e graves mais potentes. Projetado com conchas auditivas macias giratórias, para que você tenha uma experiência sonora perfeita em qualquer lugar.

Ver todos os benefícios

com estilo de monitoramento de DJ

Som mais potente

  • Estilo DJ

  • Vermelho

Conchas auditivas e alças ajustáveis perfeitas para qualquer pessoa

Conchas auditivas e alças ajustáveis perfeitas para qualquer pessoa

Cabo de 1,2 m ideal para uso ao ar livre

Cabo de comprimento ideal: liberdade para deixar seu aparelho de áudio onde você preferir.

Drivers de alto-falante de 32 mm que oferecem som dinâmico e potente

Drivers de alto-falante de 32 mm que oferecem som dinâmico e potente

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

3

Críticas

100%

recomendam este produto

2
1

10/03/2017

Brasil

Brasil

exelente

Designe interessante. Qualidade de Som surpreendente

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHL3000RD Fones de ouvido com alça

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHL3000RD Fones de ouvido com alça

26/01/2017

Brasil

Brasil

Fone lindo, som lindo

A qualidade de som e a estética do fone são excelentes. A saída do cabo é bem acabada com a assinatura Philips, o modelo do fone (SHL3000RD) também está escrito na divisão do fio mais acima, o que remete exclusividade. A regulagem de altura é bem projetada, a cor vermelha é vivida e as partes do fone são resistentes. Os auriculares também giram em 165°, tendo uma adaptação perfeita na cabeça. Qualidade de som? Espetacular ! Porém, os tampões almofadados são feitos de um material muito frágil. Se não fosse por isso, seria um fone 5 estrelas !

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHL3000RD Fones de ouvido com alça

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHL3000RD Fones de ouvido com alça

08/01/2015

Brasil

Brasil

Custo Beneficio bom , mas sempre podemos melhorar .

O produto tem um design bonito , agradável aos olhos . O som é potente , o preço que comprei foi um pouco caro , porém o produto até agora não decepcionou . Seria interessante que esse fone viesse com um cabo daqueles que não enrola e um microfone para celular , aí sim mereceria 5 estrelas !

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHL3000RD Fones de ouvido com alça

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHL3000RD Fones de ouvido com alça

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber informações promocionais, com base em minhas preferências e meu comportamento, sobre os produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a assinatura facilmente a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.