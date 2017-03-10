Descontinuado
SHL3000RD/00
Som mais potente
Graças à potência de 1000 mW e aos drivers de neodímio de 32 mm, oferece som e graves mais potentes. Projetado com conchas auditivas macias giratórias, para que você tenha uma experiência sonora perfeita em qualquer lugar.
Estilo DJ
Vermelho
Cabo de comprimento ideal: liberdade para deixar seu aparelho de áudio onde você preferir.
4.0
de 5
3
Críticas
100%
recomendam este produto
canhadas
10/03/2017
Brasil
exelente
Designe interessante. Qualidade de Som surpreendente
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DarioCastro
26/01/2017
Brasil
Fone lindo, som lindo
A qualidade de som e a estética do fone são excelentes. A saída do cabo é bem acabada com a assinatura Philips, o modelo do fone (SHL3000RD) também está escrito na divisão do fio mais acima, o que remete exclusividade. A regulagem de altura é bem projetada, a cor vermelha é vivida e as partes do fone são resistentes. Os auriculares também giram em 165°, tendo uma adaptação perfeita na cabeça. Qualidade de som? Espetacular ! Porém, os tampões almofadados são feitos de um material muito frágil. Se não fosse por isso, seria um fone 5 estrelas !
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JhonF
08/01/2015
Brasil
Custo Beneficio bom , mas sempre podemos melhorar .
O produto tem um design bonito , agradável aos olhos . O som é potente , o preço que comprei foi um pouco caro , porém o produto até agora não decepcionou . Seria interessante que esse fone viesse com um cabo daqueles que não enrola e um microfone para celular , aí sim mereceria 5 estrelas !
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