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Descontinuado

Fones de ouvido com alça

SHL3000BL/00

4.4

| (7) Críticas | 86% recomendam este produto

Som mais potente

Os fones de ouvido SHL3000 da Philips reproduzem som e graves potentes. Graças às conchas auditivas macias giratórias, você ouvirá músicas com qualidade e conforto aonde for.

Ver todos os benefícios

Fones de ouvido estilo DJ.

Som mais potente

  • Estilo DJ

  • Azul

Acústica do tipo fechada que oferece excelente isolamento do som

A acústica destes fones de ouvido Philips oferece um excelente isolamento acústico.

Conchas auditivas e alças ajustáveis perfeitas para qualquer pessoa

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Almofadas macias para conforto em uso prolongado

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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4.4

de 5

7

Críticas

86%

recomendam este produto

4
3
2

02/11/2015

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Cumpre tudo que a descrição promete

Muito bom, confortável, som nítido, isolamento muito bom.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHL3000BL Fones de ouvido com alça

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHL3000BL Fones de ouvido com alça

14/09/2015

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Produto ótimo e na minha cor favorita

Produto não deixa a desejar em nenhum aspecto, na minha opinião só faltaria um microfone pra atender as ligações, fora isso não tenho do que reclamar, comprei na promoção e valeu cada centavo!

Sim, eu recomendo este produto

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21/08/2015

Brasil

Brasil

Produto ótimo!

Só faltou o microfone pra poder atender as ligações

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHL3000BL Fones de ouvido com alça

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