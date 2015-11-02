Descontinuado
SHL3000BL/00
Som mais potente
Os fones de ouvido SHL3000 da Philips reproduzem som e graves potentes. Graças às conchas auditivas macias giratórias, você ouvirá músicas com qualidade e conforto aonde for.
Estilo DJ
Azul
A acústica destes fones de ouvido Philips oferece um excelente isolamento acústico.
4.4
de 5
7
Críticas
86%
recomendam este produto
Naah
02/11/2015
Brasil
Comprador verificado
Cumpre tudo que a descrição promete
Muito bom, confortável, som nítido, isolamento muito bom.
Sim, eu recomendo este produto
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jalsonmec
14/09/2015
Brasil
Comprador verificado
Produto ótimo e na minha cor favorita
Produto não deixa a desejar em nenhum aspecto, na minha opinião só faltaria um microfone pra atender as ligações, fora isso não tenho do que reclamar, comprei na promoção e valeu cada centavo!
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jalsonm2
21/08/2015
Brasil
Produto ótimo!
Só faltou o microfone pra poder atender as ligações
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