Projetados para crianças

Para os pequenos amantes da música com uma grande paixão por som em qualquer lugar, o fone de ouvido SHK1030 da Philips é feito sob medida para crianças em fase de crescimento. Isso significa uma adaptação perfeita e confortável, com o volume especialmente ajustado para um limite de 85 dB para aproveitar com segurança.