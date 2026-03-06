Descontinuado
SHK1030/00
Projetados para crianças
Para os pequenos amantes da música com uma grande paixão por som em qualquer lugar, o fone de ouvido SHK1030 da Philips é feito sob medida para crianças em fase de crescimento. Isso significa uma adaptação perfeita e confortável, com o volume especialmente ajustado para um limite de 85 dB para aproveitar com segurança.
Auricular
Azul e Verde
A alça simples e ergonômica é totalmente ajustável para se encaixar confortavelmente na cabeça de todas as crianças e desenvolver-se junto elas.
Com os fones de ouvido para crianças, você pode descansar com a garantia de que os níveis de volume estão seguros para seu filho. O volume é ajustado a um limite máximo de 85 dB para um divertimento seguro.
O neodímio é o melhor material para geração de um forte campo magnético que se traduz em maior sensibilidade em uma bobina de voz, melhor resposta de graves e uma qualidade de som pura e balanceada.
Críticas