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Descontinuado

Fones de ouvido para crianças

SHK1030/00

Projetados para crianças

Para os pequenos amantes da música com uma grande paixão por som em qualquer lugar, o fone de ouvido SHK1030 da Philips é feito sob medida para crianças em fase de crescimento. Isso significa uma adaptação perfeita e confortável, com o volume especialmente ajustado para um limite de 85 dB para aproveitar com segurança.

Ver todos os benefícios

Adaptado para crianças, volume máximo limitado

Projetados para crianças

  • Auricular

  • Azul e Verde

Alça ergonômica e ajustável que acompanha o crescimento da criança

Alça ergonômica e ajustável que acompanha o crescimento da criança

A alça simples e ergonômica é totalmente ajustável para se encaixar confortavelmente na cabeça de todas as crianças e desenvolver-se junto elas.

Volume máximo limitado de 85 dB para ouvir músicas de modo seguro

Com os fones de ouvido para crianças, você pode descansar com a garantia de que os níveis de volume estão seguros para seu filho. O volume é ajustado a um limite máximo de 85 dB para um divertimento seguro.

Os drivers das caixas de som de neodímio de 32 mm reproduzem um som balanceado e puro

Os drivers das caixas de som de neodímio de 32 mm reproduzem um som balanceado e puro

O neodímio é o melhor material para geração de um forte campo magnético que se traduz em maior sensibilidade em uma bobina de voz, melhor resposta de graves e uma qualidade de som pura e balanceada.

Especificações técnicas

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Críticas

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