Descontinuado
SHE1405BK/10
Esqueça do mundo ouvindo um podcast. Seja movido a música. Um tubo acústico oval e três tamanhos de capas de borracha intercambiáveis para fone de ouvido criam o isolamento ideal. Ouça suas músicas com todo o conforto e aproveite um isolamento de ruído passivo eficiente.
Atenda a uma ligação, pause sua playlist. Tudo isso sem tocar no seu smartphone, graças ao controle remoto integrado.
Estes fones de ouvido intra-auriculares têm um cabo de 1,2 m. Uma âncora de borracha macia entre os fones de ouvido e os cabos protege a conexão por cabo e faz com que o som não seja interrompido.
2.1
de 5
22
Críticas
valdecioms
13/09/2020
Brasil
ótima
Produto muito bom se comparado com similares de outros fabricantes. A reprodução sonora pra mim é maravilhosa como a maioria dos fones que já utilizei deste fabricante. O que "peca" um pouco é a durabilidade, infelizmente em poucos meses apresentou defeito em um dos fones, Adquiri outro novamente porque gostei realmente da qualidade sonora.
Prós
qualidade sonora
Contras
durabilidade
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHE1405BK Fones de ouvido intra-auriculares com microfone
Sim, eu recomendo este produto
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GabrielaTourinho
19/06/2018
Brasil
Ótimo desempenho.
O produto tem um desempenho ótimo. O único problema foi que com 2 semanas de uso, um lado do fone parou de funcionar do nada.
Sim, eu recomendo este produto
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RogerLeal
13/11/2019
Brasil
Confortável e razoável em termos de áudio
Bom, e entrega o que promete pelo preço que possui. Ótimo custo-benefício.
Sim, eu recomendo este produto
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