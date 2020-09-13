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Descontinuado

Fones de ouvido intra-auriculares com microfone

SHE1405BK/10

2.1
| (22) Críticas
Músicas marcantes. Ligações nítidas.
Alterne entre playlists, podcasts e ligações em um piscar de olhos. Os drivers acústicos em neodímio perfeitamente ajustados e o cancelamento de ruído passivo proporcionam um som nítido. Encontre o seu encaixe perfeito com as capas para fone de ouvido intercambiáveis em três tamanhos.
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Reproduza música e faça ligações

Músicas marcantes. Ligações nítidas.

Clear Sound

Esqueça do mundo ouvindo um podcast. Seja movido a música. Um tubo acústico oval e três tamanhos de capas de borracha intercambiáveis para fone de ouvido criam o isolamento ideal. Ouça suas músicas com todo o conforto e aproveite um isolamento de ruído passivo eficiente.

Controle remoto integrado. Alterne facilmente da playlist para uma ligação

Atenda a uma ligação, pause sua playlist. Tudo isso sem tocar no seu smartphone, graças ao controle remoto integrado.

1,2 m de comprimento do cabo

Estes fones de ouvido intra-auriculares têm um cabo de 1,2 m. Uma âncora de borracha macia entre os fones de ouvido e os cabos protege a conexão por cabo e faz com que o som não seja interrompido.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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2.1

de 5

22

Críticas

13/09/2020

Brasil

Brasil

ótima

Produto muito bom se comparado com similares de outros fabricantes. A reprodução sonora pra mim é maravilhosa como a maioria dos fones que já utilizei deste fabricante. O que "peca" um pouco é a durabilidade, infelizmente em poucos meses apresentou defeito em um dos fones, Adquiri outro novamente porque gostei realmente da qualidade sonora.

Prós

qualidade sonora

Contras

durabilidade

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19/06/2018

Brasil

Brasil

Ótimo desempenho.

O produto tem um desempenho ótimo. O único problema foi que com 2 semanas de uso, um lado do fone parou de funcionar do nada.

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13/11/2019

Brasil

Brasil

Confortável e razoável em termos de áudio

Bom, e entrega o que promete pelo preço que possui. Ótimo custo-benefício.

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