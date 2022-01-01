Descontinuado
Traseira aberta/drivers de 14,8mm
Intra auricular
Saídas do Bass Beat permitem a circulação do ar para melhor qualidade de som com graves mais profundos.
Pequeno o suficiente para proporcionar conforto. Grande o bastante para proporcionar sons nítidos e sem distorções. O driver de alto-falante de 14,8 mm tem as dimensões ideais para o seu prazer auditivo.
3.5
de 5
11
Críticas
80%
recomendam este produto
rgnh55
01/01/2022
Brasil
Melhor áudio do mercado pelo preço.
Consultoria de graça: Façam um destes com microfone, tipo SHE1350 (sem micro) SHE1350M (com micro)
Prós
Áudio
Contras
Conector gordo, sem microfone, conector não é a ouro, cabo embola.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHE1350 Fones de ouvido
Sim, eu recomendo este produto
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filipe90
24/05/2019
Brasil
Esse fone não machuca seus ouvidos e orelhas.
Bom, o produto atende as necessidades quanto a não machucar o ouvido e a orelha e tem um volume de som na medida certa eu acredito, de acordo com recomendação internacional, o que facilita os ajustes. Delicado e bonito, com design atualizado, moderno. Encaixa bem no ouvido e orelha e traz conforto geral quanto a utilização e quanto a qualidade do som.
Sim, eu recomendo este produto
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Aslamtheroawr
24/05/2019
Brasil
Esse fone não machuca seus ouvidos e orelhas.
Bom, o produto atende as necessidades quanto a não machucar o ouvido e a orelha e tem um volume de som na medida certa eu acredito, de acordo com recomendação internacional, o que facilita os ajustes. Delicado e bonito, com design atualizado, moderno. Encaixa bem no ouvido e orelha e traz conforto geral quanto a utilização e quanto a qualidade do som.
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