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Descontinuado

Fones de ouvido

SHE1350/00

3.5
| (11) Críticas | 80% recomendam este produto
Saídas de graves
Com reforço dinâmico de graves, este fone de ouvido intra-auricular leva música de qualidade aos seus ouvidos confortavelmente.
Ver todos os benefícios

para um som de mais qualidade

Saídas de graves

  • Traseira aberta/drivers de 14,8mm

  • Intra auricular

Saídas do Bass Beat permitem a circulação do ar para melhor qualidade de som

Saídas do Bass Beat permitem a circulação do ar para melhor qualidade de som com graves mais profundos.

O driver do alto-falante de 14,8 mm otimiza o conforto

Pequeno o suficiente para proporcionar conforto. Grande o bastante para proporcionar sons nítidos e sem distorções. O driver de alto-falante de 14,8 mm tem as dimensões ideais para o seu prazer auditivo.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.5

de 5

11

Críticas

80%

recomendam este produto

01/01/2022

Brasil

Brasil

Melhor áudio do mercado pelo preço.

Consultoria de graça: Façam um destes com microfone, tipo SHE1350 (sem micro) SHE1350M (com micro)

Prós

Áudio

Contras

Conector gordo, sem microfone, conector não é a ouro, cabo embola.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHE1350 Fones de ouvido

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHE1350 Fones de ouvido

24/05/2019

Brasil

Brasil

Esse fone não machuca seus ouvidos e orelhas.

Bom, o produto atende as necessidades quanto a não machucar o ouvido e a orelha e tem um volume de som na medida certa eu acredito, de acordo com recomendação internacional, o que facilita os ajustes. Delicado e bonito, com design atualizado, moderno. Encaixa bem no ouvido e orelha e traz conforto geral quanto a utilização e quanto a qualidade do som.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHE1350 Fones de ouvido

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24/05/2019

Brasil

Brasil

Esse fone não machuca seus ouvidos e orelhas.

Bom, o produto atende as necessidades quanto a não machucar o ouvido e a orelha e tem um volume de som na medida certa eu acredito, de acordo com recomendação internacional, o que facilita os ajustes. Delicado e bonito, com design atualizado, moderno. Encaixa bem no ouvido e orelha e traz conforto geral quanto a utilização e quanto a qualidade do som.

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